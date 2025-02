Les fans de la licence auront attendu plus de dix ans pour replonger en enfer avec Diablo 4. Ce dernier opus suit son cours depuis 2023 maintenant et enchaîne les saisons avec plus ou moins d'aisance. Mais ce que les fans attendent aussi beaucoup, ce sont évidemment les nouvelles extensions, pour du contenu qui vient véritablement enrichir l'expérience. Toutefois, après la sortie de Vessel of Hatred en octobre dernier, une mauvaise nouvelle se dévoile...

Diablo 4 veut prendre son temps

Il est toujours là où il faut être. Le journaliste Jason Schreier (Bloomberg) a bien fait de faire le déplacement jusqu'à Las Vegas pour assister au DICE. Il a pu écouter plusieurs personnalités influentes de l'industrie vidéoludique partager de nouvelles informations à propos de leurs projets. Dans la liste, on retiendra Rod Fergusson, producteur chez Blizzard et donc de Diablo 4. Par conséquent, c'est lui qui a colporté la dure nouvelle aux noms des équipes de développement.

Ainsi, si vous êtes joueur de Diablo 4, sachez qu'il faudra être très patient pour goûter à la nouvelle extension. On peut maintenant considérer qu'elle est officiellement prévue pour 2026. Pour le moment, aucun détail sur son contenu n'a été donné. Toutefois, comme Vessel of Hatred l'an dernier, on peut s'attendre à ce qu'elle propose une nouvelle campagne, de nouveaux environnements et pourquoi pas une nouvelle classe jouable.

On se souvient qu'au départ, Blizzard comptait sur un DLC par an. Cependant, les contraintes d'effectif ont compliqué cette tâche. Alors, le studio prévoit plutôt de prolonger les délais. Ainsi, les équipes priorisent d'autres aspects de Diablo 4 pour prendre le temps de peaufiner comme il se doit la prochaine extension.

On comprend dans le même temps que Blizzard veut s'attarder sur d'autres aspects de Diablo 4. Parmi les priorités, les différentes saisons du jeu sont au premier plan. La saison 7 vient justement de démarrer pour emporter toute la communauté dans un vent de sorcellerie. Ainsi, les fans ont de quoi s'occuper en attendant 2026 avec les nouveaux pouvoirs à découvrir et les éléments supplémentaires qui ont rejoint la partie.

Capture d'écran du 13 février 2025. © Gameblog