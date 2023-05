Dire que Diablo 4 est attendu est un doux euphémisme. Le hack'n slash de Blizzard s'apprête à paraître, onze ans après la sortie de Diablo 3. Le jeu est donc attendu avec impatience, mais également avec appréhension. Outre le système de battle pass qui agace déjà certains joueurs, certains craignent surtout que le titre soit injouable au lancement, la faute aux soucis de serveurs. Alors, faut il s'attendre à des problèmes le 6 juin prochain ? Blizzard tient à les rassurer.

Les serveurs de Diablo 4 seront-ils stable le 6 juin ?

En 2012, le lancement de Diablo 3 ne fut pas de tout repos. Les problèmes de serveurs étaient légion, et il aura fallu du temps à Blizzard pour arranger les choses. Et le studio n'a malheureusement pas appris de ses erreurs. On en a eu la preuve pas plus tard qu'en octobre 2022 lorsque Overwatch 2 est officiellement sorti. Réussir à rentrer dans la moindre partie était un véritable parcours du combattant, les joueurs se faisaient kick, les listes d'attente étaient interminables. Bref un vrai cauchemar. Mais ça, c'était avant. C'est en tout cas ce qu'assure Joe Piepiora dans les colonnes d'Eurogamer. L'Associate Game Director de Diablo 4 affirme en effet que le titre devrait connaître un lancement sans encombre.

Chacune des betas a été essentielle pour comprendre nos propres capacités techniques. Et aussi pour voir de ce que nous devons faire afin de créer une meilleure expérience de lancement en général. Donc, c'était génial. [...] Le but était de réunir des données pour être certains que le lancement soit fluide.

Des betas salvatrices

De manière plus générale, Joe Piepiora loue l'immense utilité des betas. Dans le cas de Diablo 4 en particulier, il estime qu'elles ont permis à Blizzard de détecter de nombreuses failles, des plus flagrantes aux plus discrètes. Pour lui, ces betas n'étaient en rien marketing. Elles sont ce qui a permis au studio d'améliorer Diablo 4 - et en particulier ses serveurs - pas à pas. En ça, elles sont bien plus utiles que de simples tests en interne. Ainsi, des soucis de stabilité ou ceux liés à des élément spécifiques tels que les invitations, ont pu être relevés grâce aux retours des joueurs.

D'ailleurs, la dernière beta pourrait bien avoir sauvé les joueurs d'un lancement catastrophique. Celle-ci s'est tenue du 12 au 14 mai et aurait permis à Blizzard de détecter des problèmes "en arrière-plan", qui auraient "causés des problèmes au lancement". On aimerait croire ces déclarations sur parole, mais on va tout de même attendre le lancement de Diablo 4 le 6 juin sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series pour constater tout ça par nous-mêmes.