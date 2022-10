Diablo 4 se remontre plus tôt que prévu. Encore une fois, le jeu tant attendu de Blizzard est victime de nombreux leaks fournis par les quelques chanceux qui peuvent y jouer à l’avance. Résultat, plusieurs heures de gameplay toutes fraiches circulent sur la Toile.

Plusieurs heures de gameplay de Diablo 4 ont fuité

Pas de simple screenshot volé, ni de cinématique. Des heureux élus participent actuellement à la bêta fermée de Diablo 4 et comme à chaque fois que quelqu’un peut poser ses mains dessus, le jeu en monde ouvert voit de nombreuses séquences leaker. Cette fois donc, ce sont des pans entiers et non coupés de gameplay qui ont été diffusés sur le net. Si vous souhaitez regarder ces heures de vidéo, rendez-vous sur ce lien avant que le couperet ne tombe.

L’accent est avant tout mis sur le contenu endgame qui s’annonce dantesque. Les vidéos volées montrent en effet les différents modes qui seront disponibles une fois la campagne principale de Diablo 4 terminée, à savoir :

Donjons du Cauchemar : niveau de difficulté ultra exigeant avec des modificateurs spéciaux en trouvant des Emblèmes du Cauchemar ;

: niveau de difficulté ultra exigeant avec des modificateurs spéciaux en trouvant des Emblèmes du Cauchemar ; Vagues infernales : événements de région donnant accès à un challenge inattendu dans le monde ouvert ;

: événements de région donnant accès à un challenge inattendu dans le monde ouvert ; Murmures des morts : défis à réaliser pour obtenir des bonus auprès de l’Arbre des murmures ;

: défis à réaliser pour obtenir des bonus auprès de l’Arbre des murmures ; Champs de la Haine : contenu PvP dans des zones prédéfinies ;

: contenu PvP dans des zones prédéfinies ; Plateaux de parangon : personnalisation haut niveau de la classe choisie.

Pour rappel, Diablo 4 proposera un monde ouvert où il sera possible de voyager dans les différentes régions sans aucun écran de chargement. Le titre est toujours attendu pour 2023 sur PS5, Xbox Series, PC, PS4 et Xbox One.