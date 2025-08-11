Un peu plus de deux ans après sa sortie, Diablo 4 continue de tracer sa route à coups de grosses mises à jour saisonnières, avec l'été dernier la sortie de son premier DLC majeur, Vessel of Hatred, et un second a priori toujours dans les cartons. En attendant de voir ce que l'avenir réserve pour l'emblématique licence hack'n slash, un membre éminent de Sanctuaire a toutefois décidé de quitter le groupe en quête de nouvelles aventures.

Un chef du groupe de Diablo 4 a décidé de quitter Sanctuaire

Une chose est certaine : Blizzard a bien changé depuis la génèse de sa célèbre licence qui a donné ses lettres de noblesse au genre hack'n slash, notamment avec Diablo 2 en 2000. 23 ans plus tard, un Diablo 4 nettement différent de son illustre aîné sortait, avec l'ambiance sinistre propre à la franchise et une histoire prenante nous opposant à Lilith et Mephisto, au lieu du Seigneur de la Terreur lui-même. Le gameplay n'a toutefois pas totalement convaincu les afficionados du genre, notamment s'agissant d'un endgame et d'une course au loot ultime jugés par certains moins satisfaisants que chez d'autres concurrents tels que Path of Exile 2.

Quoique réserve l'avenir de Diablo 4 et l'ensemble de la franchise, cela se fera toutefois sans son directeur, Rod Ferguson, vétéran de l'industrie ayant notamment travaillé chez Epic Games et The Coalition pour Gears of War. Après cinq ans à ce poste chez Blizzard, l'homme a en effet annoncé il y a peu son départ. « Après cinq ans à diriger la franchise Diablo avec quatre gros lancements [dont Diablo 2 Remastered, le jeu mobile Immortal et Diablo 4, NDLR], il est temps pour moi de quitter Blizzard/Microsoft, épée à la main, et voir ce qui m'attend ensuite ».

Sanctuaire doit donc maintenant se trouver un nouveau dirigeant. Un changement de tête inquiétant ou rassurant pour l'avenir ? Si l'on en croit la réaction de la communauté à l'annonce du départ de Rod Ferguson, les avis sont très partagés. Certains regrettent qu'un vétéran comme lui quitte le groupe, tandis que beaucoup se montrent moins bienveillants, lui reprochant d'être responsable de la « déchéance » de la franchise, avec un Diablo Immortal hautement controversé et, dans une certaine mesure, un sentiment similaire vis-à-vis de Diablo 4. L'avenir nous dira ce qu'il en est réellement dans ce Conflit Éternel entre les Cieux, les Enfers et Sanctuaire.

