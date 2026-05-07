Il aura fallu 3 ans et 2 extensions, mais un secret que tous les fans de la franchise attendaient et très bien caché par Blizzard a enfin été découvert dans Diablo 4.

Depuis la sortie de Diablo 4 en 2023, la communauté se demandait si le titre allait maintenir une tradition bien établie de la franchise, de plus née à l'origine d'une blague de la part des joueurs. Si Blizzard avait laissé ça et là pour les plus attentifs quelques indices, il aura fallu attendre la sortie de l'extension Lord of Hatred pour que les choses prennent enfin une forme concrète, mais cela n'a visiblement pas été à la hauteur des attentes.

Un niveau qui n'existe pas est finalement enfin disponible sur Diablo 4

C'est un jeu de chat et de la souris entre Blizzard et la communauté Diablo depuis la sortie du premier épisode en 1996. Chaque jeu de la franchise a tôt ou tard figuré un niveau qui « n'existait pas » selon les développeurs, et on a eu droit au même schéma sur Diablo 4. Dès sa sortie, les joueurs s'attendaient à un easter egg faisant référence au mythique « Cow Level », et les propos de Rod Fergusson, à l'époque manager de la licence, selon quoi un tel niveau n'existait pas, n'avait pas découragé la communauté.

La patience des joueurs a cependant payé, puisque Lord of Hatred, la seconde extension de Diablo 4, a officiellement introduit sa version du célèbre « Cow Level ». Le débloquer est, comme on pouvait s'y attendre, un véritable chemin de croix : il faut en effet tuer 666 vaches pour terminer une quête du jeu de base, puis rassembler divers objets rares à mélanger dans le Cube Horadrique introduit dans Lord of Hatred afin d'ouvrir l'accès à une île qui arbore divers indices cryptiques, que des joueurs acharnés ont enfin élucidé.

Le « Cow Level » à la sauce Diablo 4 se présente donc comme un donjon où résident des... vaches, ainsi que le Roi des Vaches en guise de boss. Celui-ci lâche à sa mort la « Couronne des Vaches », un casque unique qui offre des bonus saugrenus en fonction du jour de la semaine. Les joueurs ont toutefois trouvé que cette version du « Cow Level » est un peu décevante par rapport aux itérations précédentes. À noter toutefois qu'il se pourrait que sa version de Diablo 4 cache encore d'autres secrets, en faisant référence à un « Dieu des Vaches ». Le meuhstère n'est peut-être pas encore tout à fait percé...

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