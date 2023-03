Diablo 4 arrive cette année et la bêta va bientôt démarrer. Les fans sont sur le qui-vive, notamment les joueurs Xbox vu la proximité de Microsoft et Blizzard. Une sortie de Diablo 4 dans le Xbox Game Pass day one est-elle prévue?

Diablo 4, le roi du hack’n slash pour beaucoup, sera bientôt de retour. Ça commencera par une phase de bêta test qui commencera à partir du 17 mars prochain sur consoles et PC, puis le jeu sortira peu avant l’été si tout va bien. En tout cas, aux dernières nouvelles ce sont les plans, malgré la réticence de certains développeurs.

Quoi qu’il en soit, Diablo 4 arrivera cette année et les joueurs en attendent beaucoup d'autant plus après les polémiques provoquées par Diablo Immortal. La licence a besoin de briller et c’est le moment ou jamais.

Diablo 4 sera disponible dès le 6 juin prochain sur PS5, PS4 et PC, mais aussi sur Xbox Series et Xbox One. D’ailleurs, les fans espèrent que la proximité entre Microsoft et Blizzard pourrait déboucher sur quelque chose de concret, notamment sur l'arrivée du jeu dans le Xbox Game Pass. Et on a une réponse.

Diablo 4 dans le Xbox Game Pass ? La réponse du grand patron

Si on sait que Microsoft fait du charme à Activision Blizzard depuis qu'il compte le racheter, il est également vrai que Diablo 4 a souvent fait ses grosses annonces lors d'événement Xbox. Notamment les premières grosses présentations qui tournaient carrément sur Xbox Series X. C’est un fait, les deux entreprises s’entendent à merveille depuis un moment et les fans se demandent si quelque chose est prévu pour les joueurs Xbox. Beaucoup ont alors demandé à Rod Fergusson, directeur du jeu, si Diablo 4 arriverait sur le Xbox Game Pass à sa sortie, ou peut-être un peu plus tard. Malheureusement, non, rien n’est prévu pour le moment.

C'est génial de voir l'engouement autour de la bêta de Diablo 4 ! Nous avons également reçu de nombreuses questions sur la possibilité de diffuser le jeu sur le Xbox Game Pass et je tiens à vous dire que nous n'avons rien prévu à ce sujet. Rendez-vous au Sanctuaire pendant le week-end d'accès anticipé à la bêta, qui débutera le 17 mars !

Pas pour le moment, mais peut-être plus tard ?

La porte n’est pas totalement fermée pour autant puisque Fergusson dit bien que rien n’est prévu « pour l’instant », mais visiblement Diablo 4 ne sera pas disponible sur le Xbox Game Pass à son lancement. Sauf si ça change d’ici là. Pour le moment, Microsoft est encore en train de batailler pour mettre la main sur Activision-Blizzard et tente de faire des pieds et des mains pour faire céder la CMA et Sony. Mais il y a beaucoup à faire, même si la dernière offre de Microsoft concernant Call of Duty et le PS Plus paraît difficile à refuser.