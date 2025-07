Blizzard et Amazon s’associent une nouvelle fois pour faire un beau cadeau à l’ensemble des joueuses et joueurs de Diablo 4. Voici comment le récupérer.

C’est un mois un peu spécial pour Diablo 4. Des millions de vaillants combattants vont venir infliger une bonne correction à Lilith maintenant que le jeu est offert à l’ensemble des membres du PS Plus. Heureux hasard du calendrier (ou pas), c’est aussi en ce début de mois que la saison 9 de Diablo 4 débarque. Nouveautés, contenu endgame plus retors, changements réclamés, la saison Péchés des Horadrims de son nom a également de beaux arguments pour faire revenir ceux qui sont allés chercher de la fraîcheur sur d’autres productions entre-temps. Si Blizzard s’est montré plus que généreux depuis le lancement, il offre encore du contenu gratuit à tous les joueurs de Diablo 4.

Du contenu gratuit pour célébrer la saison 9 de Diablo 4

La saison 9 bat donc officiellement son plein depuis le 1er juillet 2025. Au programme cette fois, une puissante magie horadrique et quelques secrets à déterrer dans une nouvelle série de quêtes saisonnières. Plus intéressant encore, elle apporte des modifications permanentes aux donjons du Cauchemar pour les royaumes saisonniers et éternels avec des cauchemars grandissant à haut niveau et des mini-donjons inédits. Pour célébrer cette nouvelle saison de Diablo 4 et sa disponibilité avec le PS Plus, Blizzard et Amazon renouvellent encore une fois leur partenariat. Une campagne de Twitch Drops est donc maintenant disponible jusqu’au 19 juillet 2025 à 19h avec comme toujours du contenu gratuit à la clé.

Cette fois, l’ensemble des joueurs peut récupérer l’Arbalestre âmeval, une arbalète plutôt puissante pour les voleurs. Et non, pas besoin d’avoir le DLC de Diablo 4 pour en profiter, ni un abonnement Amazon Prime. Pour ce faire, il vous suffira de regarder n’importe quel stream d’une chaîne participante pendant au moins trois heures.

On rappelle comme toujours que vous n’avez pas besoin de rester collé devant écran. Vous pouvez tout aussi bien laisser la diffusion tourner en tâche de fond sans le son ou regarder plusieurs streams éligibles. Quelques manipulations sont nécessaires pour récupérer votre cadeau, mais rien de bien compliqué. Voici la marche à suivre :

Allez sur Blizzard Battle.Net et liez votre compte Twitch

Suivez les instructions pour lier les deux comptes

Regardez vos streamers favoris jouer à Diablo 4 pendant au moins 3 heures pour obtenir le contenu gratuit. Note importante : il faut que le, ou la streameuse ait le « Drорѕ Aсtіvéѕ » dаnѕ lа dеѕсrірtіоn dе ѕа сhаînе.

Une fois les heures de visionnage atteintes, vous recevrez une notification.

Connectez-vous à votre compte Blizzard Battle.Net sur PC ou consoles pour recevoir les récompenses

Pour mémoire, vous pouvez suivre votre progression dans la page d’inventaire des Drops. Il ne faudra en revanche pas oublier de réclamer vos contenus gratuits de Diablo 4 sur cette même page, autrement ils vous passeront sous le nez. Il vous suffira alors de cliquer sur l'icône de votre profil sur Twitch, allez dans « Drops et récompenses ».

