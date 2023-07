Diablo 4 continue de déchaîner les passions même un mois après sa sortie. Le chemin jusqu’à son lancement aura été tortueux, mais le hack’n slash est enfin là et prêt à rester dans le paysage encore de nombreuses années. Dès le 20 juillet, les joueuses et les joueurs vont d'ailleurs pouvoir découvrir la première saison du jeu. Elle introduira de nouvelles mécaniques, du loot en veux-tu en voilà et surtout le système de personnage « saisonnier » décrié. Il reste donc encore une dizaine de jours avant de se préparer aux festivités, et comme pour célébrer toutes ces annonces, du nouveau contenu gratuit est disponible sur Diablo 4, mais pas pour tout le monde.

Du contenu gratuit pour Diablo 4

Le partenariat entre Activision-Blizzard et Amazon est plus fort que jamais. Régulièrement, le géant du e-commerce propose des avantages ou du contenu pour les membres Amazon Prime Gaming ou via Twitch. Overwatch 2 y va souvent de sa skin gratuite ou de ses sauts dans le Battle Pass, quand WoW ou Call of Duty proposent aussi des cadeaux similaires. C’est en revanche avec le lancement de Diablo 4 qu’il est apparu plus fort que jamais. A la sortie du nouveau carton de Blizzard, une grande campagne de Twitch Drops s’est étalée sur plusieurs semaines, récompensant celles et ceux qui regardaient du contenu sur le jeu via la plateforme de streaming. Le calendrier est arrivé à échéance, mais voilà que de nouveaux objets gratuits sont disponibles pour Diablo 4.

Pas de Twitch Drops cette fois, il faudra impérativement passer par la case Amazon Prime Gaming. Jusqu’au 3 août 2023, les joueurs peuvent donc récupérer un nouvel ensemble d'armures de monture Brackish Fetch, pour « chevaucher plus vite que la marée », mais avec style. Petite précision, ce cadeau est compatible avec n'importe quelle version de Diablo 4, que ce soit sur PC ou consoles. Le pack contient :

Écailles de la Mer Morte - Mont Armure

Navire de la Mer Morte - Trophée du Mont

Mariner Will - Trophée de monture

Pour profiter de ce nouveau contenu gratuit, trois conditions sont nécessaires. Avoir un compte Amazon Prime Gaming (ou squatter celui d’un membre de votre famille ou d’une de vos connaissances) et lier vos comptes Blizzard et Amazon. Une fois acquis, il sera nécessaire d’avoir terminé la quête « Une faveur de Donan » dans Diablo 4, disponible après avoir terminé les trois premiers actes de la campagne. Autrement dit, il faut que vous ayez débloqué votre cheval avant de pouvoir l’équiper de ce petit cadeau. Si vous souhaitez récupérer ce contenu gratuit, vous n'avez plus qu'à vous rendre sur la page Amazon Prime Gaming.