Pour célébrer le début de la saison 11 de l'Intervention Divine de Diablo 4 et en attendant Lord of Hatred, sa seconde extension après Vessel of Hatred annoncée à l'occasion des Game Awards 2025, Blizzard propose aux joueurs de récupérer en ce moment et pour une durée limitée du contenu gratuit. Voici les modalités à connaître pour profiter de cette offre.

Un pacte gratuit avec le Diablo 4 pendant une durée limitée

Le 28 avril 2026, Diablo 4 pourrait connaître un regain de vigueur avec le lancement de sa seconde extension, baptisée Lord of Hatred. Celle-ci viendra en effet continuer l'histoire et le criminel cliffhanger de Vessel of Hatred en introduisant une nouvelle zone à explorer, de nouvelles mécaniques, et surtout une toute nouvelle classe : le Paladin. En attendant, c'est la Saison 11, portant habilement le nom d'Intervention Divine, qui bat actuellement son plein sur le titre de Blizzard.

Pour l'accompagner, Blizzard marque le coup avec encore un contenu gratuit à récupérer sur Diablo 4 sous la forme d'une apparence d'arme, en passant en l'occurrence par une campagne Twitch Drops dédiée. Vous connaissez donc la musique : il faut regarder un stream partenaire pendant une durée déterminée pour obtenir divers éléments à utiliser en jeu. L'événement se termine le 26 décembre à 06h44 chez nous. Il vous reste ainsi encore un peu de temps pour en profiter. Voici les modalités pour récupérer le contenu gratuit proposé :

Si ce n'est pas déjà fait, pensez bien à relier votre compte Twitch à votre compte Battle.Net via la page Connexions de Twitch

Rendez-vous sur une chaîne participante en live, en passant par la catégorie Diablo 4 sur Twitch et en repérant les streamers précisant « DROP » dans le titre de leur stream

Regardez le stream pendant 2 heures afin de récupérer le Barbute Hacker , une apparence d'arme pour les haches à une main (exclusive aux Barbares)

, une apparence d'arme pour les haches à une main (exclusive aux Barbares) Une fois le temps de visionnage atteint, vous recevrez une notification indiquant que votre Drop est disponible

Rendez-vous donc dans votre Inventaire de Twitch Drops pour le récupérer et l'intégrer à votre compte Diablo 4.

© Blizzard

Source : Twitch