À un mois de sa sortie en 1.0 free-to-play, le concurrent direct de Diablo 4 se fait encenser par un employé de Larian Studios, qui estime que c'est déjà un immense carton.

Deux ans après sa sortie en early access payant qui a déjà fait trembler Diablo 4, son cousin baptisé Path of Exile 2 va enfin sortir en version 1.0 le 11 décembre 2026, et en profiter pour passer en free-to-play. Selon Michael Douse, directeur éditorial chez Larian Studios (Baldur's Gate 3), estime toutefois que, même dans sa forme pas encore finalisée, il a déjà totalement surclassé le dernier hack'n slash de la célèbre franchise de Blizzard.

Un Path of Exile 2 qui a déjà enterré Diablo 4 avant même sa sortie ?

Le marché des hack'n slash compte assez peu de titres capables d'attirer des centaines de milliers de joueurs. En-dehors de Diablo 4, il en existe toutefois un qui a largement la préférence des amateurs du genre, et qui va enfin bientôt voir sortir en 1.0 sa suite : Path of Exile. 13 ans après un premier épisode qui avait conquis ceux qui le considèrent comme le véritable héritier du légendaire Diablo 2, le titre free-to-play phare de Grinding Gear Games va accueillir un second épisode le 11 décembre 2026, après deux ans d'early access largement couronné de succès, dont un pic maximal de joueurs connectés simultanément à près de 580 000 joueurs sur Steam.

De quoi largement faire trembler Diablo 4 qui, malgré deux extensions, compte autant de fidèles que de détracteurs. Parmi eux, on compte de façon un peu surprenante Michael Douse, directeur éditorial de Larian Studios. « Path of Exile 2 est du p*tain de génie : ils ont vendu tellement d'exemplaires qu'il n'importera même pas que plus personne n'achète quoi que ce soit une fois que le jeu passera en free-to-play. Le jeu est déjà excellent en accès anticipé. Dans cet état, il est clairement supérieur à Diablo 4 au moment de sa sortie. Les gars de Grinding Gear Games sont tout simplement les meilleurs dans leur domaine », a-t-il écrit sur X.com.

Qu'attendre de la version 1.0 de Path of Exile 2 ?

Dans son état d'accès anticipé, Path of Exile 2 est encore loin d'avoir délivré tous ses secrets. En plus d'un passage en free-to-play, sa sortie en 1.0 le 11 décembre 2026 comprendra en effet un tas de nouveautés, dont :

Les Actes 5 et 6 de l'histoire principale

Les classes Ombre et Duelliste

Une mécanique saisonnière impliquant de recruter des armées et planifier des batailles à grande échelle contre d'autres factions

La possibilité de construire un château

De nouveaux objets uniques, arbres passifs, gemmes et sorts

Des ajustements d'équilibrage des classes et du endgame

Voilà donc un programme particulièrement chargé pour le concurrent de Diablo 4. De quoi véritablement faire trembler Blizzard en attendant un certain Diablo 5, qui n'arrivera cependant pas avant 2029 ? Rendez-vous à partir du mois prochain pour de premiers éléments de réponse dans ce duel entre deux monstres sacrés du genre hack'n slash.

Source : Michael Douse sur X.com