Diablo 4 est loin d'avoir dit son dernier mot ! Le dernier bébé de Blizzard a encore du contenu en réserve, dont un qui pourrait vraiment enflammer les fans.

Il ne brille assurément pas autant que ses prédécesseurs. Pour autant, Diablo 4 ne lâche pas l'affaire. Sorti en 2023, le dernier opus de la saga continue de proposer des mises à jour régulières et de faire vivre sa communauté au rythme des événements. Ainsi, un tas de nouveautés vient agrémenter l'expérience au fur et à mesure. En ce sens, une nouvelle pourrait bientôt faire la joie de très nombreux fans sous peu.

Un nouveau membre dans les rangs de Diablo 4 ?

Véritable leader sur la scène des hack'n'slash, Diablo 4 a pour challenge de rester au sommet pour les fans du genre. Malheureusement, tout n'a pas été du goût des joueuses et des joueurs depuis son lancement. Même une collaboration qui avait de quoi leur mettre des étoiles dans les yeux comme celle avec le manga Berserk a fini par faire polémique.

Pour autant, les équipes de Blizzard ne lâchent pas. Les saisons s'enchaînent et du nouveau contenu se prépare encore. Parmi les futures nouveautés repérées en avance, il y en a une qui va faire saliver les nostalgiques de la saga. En effet, un leak du patch de la version 2.5 laisse entendre que la classe « Paladin » pourrait enfin faire son apparition dans Diablo 4 !

Très attendu des fans de Diablo 2, le Paladin ferait une entrée remarquée dans le quatrième opus. À l'époque, il s'agissait d'une classe relativement puissante, qui avait à son avantage une aura passive. Très adapté aux nouveaux joueurs, il déployait néanmoins tout son potentielle entre les mains des joueuses et joueurs expérimentés.

L'arrivée surprise du Paladin à confirmer

Cependant, l'entrée du Paladin dans Diablo 4 fait débat. S'il arrive bien avec le futur patch 2.5, dans ce cas il serait intégré pour la saison 11 du jeu. Or, cela serait surprenant qu'il apparaisse ainsi et non via une extension, à l'instar des Sacresprits du DLC Vessel of Hatred.

Il se pourrait alors qu'il ne rejoigne pas l'aventure en tant que classe à part entière, mais soit plutôt amené comme un Mercenaire, l'une des nouveautés du dernier DLC justement. Dès lors, le personnage serait moins une figure à incarner qu'un PNJ prêt à se battre à vos côtés. Dans tous les cas, il faudra attendre les déclarations officielles de Blizzard pour en avoir confirmation.

