Difficile à réaliser pour ceux qui l'attendent depuis des années, mais oui, Diablo 4 est bientôt là. Après plusieurs phases de bêta ouverte, les joueurs vont enfin pouvoir découvrir la version complète du titre développé par Blizzard. Le hack'n'slash divisera-t-il comme Diablo 3 ou fera-t-il l'unanimité comme le légendaire Diablo 2 ? On sera bientôt fixé, mais avant cela, Blizzard tente déjà de faire monter la hype chez les fans. Grâce aux trailers, d'une part, mais aussi de manière plus originale. Le studio américain vient d'annoncer une récompense fantastique pour les 1000 premiers joueurs qui relèveront un défi fou.

Blizzard lance un défi aux joueurs de Diablo 4 avec un beau cadeau à la clé

Les fans de la licence Diablo aiment le challenge. Blizzard connaît sa communauté et lance un défi aux joueurs via le compte Twitter officiel du jeu. « Vous pensez pouvoir tromper la mort ? Atteignez le niveau 100 en mode hardcore et tweetez #Diablo4Hardcore avec une preuve pour avoir votre nom immortalisé sur une statue de Lilith. L'offre est limitée au 1000 premiers participants », a écrit l'éditeur sur ses réseaux sociaux.

Sur son site officiel, Blizzard donne davantage de détails sur le règlement et les conditions de ce concours. Les joueurs français qui veulent tenter leur chance doivent avoir eu 18 ans au plus tard le 26 mai 2023. Avec ce défi, Blizzard compte bien susciter un maximum d'intérêt autour de Diablo 4 dès son lancement, le 6 juin prochain. La récompense promise par le studio devrait amener encore plus de joueurs à se ruer sur le jeu "day one". Ou même encore plus tôt...

Les joueurs qui possèdent un accès anticipé nettement avantagés

Évidemment, ceux qui peuvent profiter de l'early acess de Diablo 4 le 1er juin prochain sont largement avantagés. Surtout que le concours démarre le jour même. Vous pouvez toujours obtenir un accès anticipé au jeu en achetant l'édition Deluxe ou l'édition Ultimate. Clairement, Blizzard sait ce qu'il fait avec ce concours. Avoir son nom gravé sur une statue de Lilith reste quand même un honneur pour un fan de Diablo. Pour l'heure, nous n'avons pas plus de précisions sur ce qu'il adviendra de la statue une fois les noms des joueurs gravés.