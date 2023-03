Diablo 4 sera disponible le 9 juin 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Encore quelques petits mois d'attente, mais le jeu sera accessible à tout le monde dès ce week-end. Une version d'essai qui devrait attirer du monde, et par conséquent, des problèmes.

Patience il faut pour jouer à Diablo 4 en avant-première

Pendant trois jours, les joueurs ayant précommandé Diablo 4 ont pu le découvrir en comité restreint. Un early access qui a eu le mérite d'identifier de nombreux soucis. Pour beaucoup de joueurs, la bêta fermée a été une véritable torture. Des temps d'attentes ultra longs, pouvant aller jusqu'à deux heures au moins, et des déconnexions intempestives ont gâché la fête.

Face à ces difficultés, Blizzard a publié un communiqué en commençant par dire que les équipes étaient parfaitement au courant des problèmes rencontrés. Les développeurs ont alors promis des correctifs pour la bêta ouverte, et avaient même réduit le nombre d'entrées pour offrir une expérience plus stable au plus grand nombre.

Malgré les mesures et les plans pour limiter la casse, l'éditeur / développeur prend les devants et annonce clairement qu'il faudra s'attendre à des files d'attente à rallonge, à cause d'une très forte affluence.

Tandis que nous nous préparons à ouvrir les portes de Sanctuaire, nous tenons à rappeler à nos joueurs que la bêta ouverte de Diablo 4 est un test qui a pour but d'assurer un lancement en douceur. Nous nous attendons à une affluence et à des files d'attente sans précédent. Surtout le vendredi lors de la mise en ligne, et également dans les heures de pointe. Nous sommes reconnaissants de votre patience et votre compréhension. Via VGC.

Crédits : Blizzard.

Cette beta de Diablo 4 comme son contenu seront identique à la première. Les joueurs pourront ainsi explorer le monde de Sanctuaire, personnaliser et faire monter jusqu'à 10 personnages au niveau 25, et découvrir tout simplement les nouveautés et mécaniques de cet épisode inédit. En revanche, il est bon de rappeler que la progression sera réinitialisée à la fin de cette version d'essai. Il n'y aura aucune sauvegarde d'avancée transférable.

10 personnages maximum peuvent être créés par compte Battle.net. Après avoir atteint le niveau 25 avec un personnage, nous vous recommandons d’essayer de repousser les hordes démoniaques en utilisant d’autres classes afin de trouver celle que vous préférez. Toute progression effectuée lors de l’accès anticipé sera conservée durant les week-ends de la bêta ouverte. Cependant, tous les personnages créés au cours de cette période seront supprimés à la fin de la bêta. Via Blizzard.

En France, la bêta ouverte de Diablo 4 débutera ce vendredi 24 mars 2023 à 17h. Elle s'achèvera trois jours plus tard, le lundi 27 mars à 21h. Vous avez peut-être déjà pris les devants, mais notez que le fichier est disponible au téléchargement. Comme ça, il n'y aura pas à galérer en lançant le téléchargement lorsque les serveurs se rempliront à vitesse grand V.