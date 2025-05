Tout juste lancée, la collaboration entre Diablo 4 et Berserk suscite déjà la polémique. En cause : le prix absolument exorbitant des bundles proposés pour de simples objets cosmétiques.

Teasé depuis plusieurs semaines par Blizzard, le crossover Diablo 4 x Berserk, qui rend hommage à l’œuvre emblématique de Kentaro Miura, est officiellement disponible. En d’autres termes, ceux qui le souhaitent peuvent désormais avoir accès à une série d’objets ornementaux inspirés de l’univers du manga, et ainsi briller comme il se doit sur les champs de bataille d’Estuar. Nous avons d'ailleurs pu nous entretenir avec les équipes de Blizzard lors d'une interview au sujet de cet évènement. Néanmoins, autant vous prévenir tout de suite : cela a un coût exorbitant, et la gronde des joueurs commence naturellement d’ores et déjà à se faire entendre.

Le crossover Diablo 4 x Berserk coûte cher !

En effet, si l’éditeur n’a jamais caché le fait qu’il s’agirait d’objets premiums uniquement accessibles via la boutique du jeu, il s’était en revanche bien gardé d’en révéler les prix. Et aujourd’hui, on comprend mieux pourquoi ! Car à la grande stupéfaction des joueurs, il apparaît que le set complet nécessite de débourser la modique somme… de 149.99€. Oui, vous avez bien lu ! En sachant qu’il n’existe aucune offre d’achat groupée à prix réduit, y compris si vous achetez plusieurs bundles d’un coup.

Mais comment expliquer un tel tarif ? Tout simplement par le fait que sur les six sets Berserk disponibles, cinq d’entre eux sont proposés au prix de 2 800 pièces de platine (la monnaie du jeu), contre 2 500 pour le dernier. Cela fait donc un total de 16 500 pièces à débourser, en sachant que le seul pack permettant d’obtenir un tel montant est celui à 18 500 pièces, qui coûte donc 149.99€. Autant dire que cela ne manque pas de faire grincer quelques dents chez les joueurs de Diablo 4, et surtout chez les détracteurs des microtransactions.

Une offre limitée dans le temps

Cela étant, il est toujours bon de le rappeler : il s’agit-là uniquement d’achats cosmétiques, qui sont donc purement facultatifs. Qui plus est, il n’est évidemment pas non plus obligatoire de se procurer le set complet, qui est composé de tous les éléments suivants achetables à l’unité :

L’armure Berserker des barbares (2 800 pièces de platine, 24.99€)

L’armure Faucon de lumière des voleurs (2 800 pièces de platine, 24.99€)

L’armure Combattant des voleurs (2 800 pièces de platine, 24.99€)

L’armure Chevalier squelette des nécromanciens (2 800 pièces de platine, 24.99€)

La monture Destrier du Facon et son armure (2 800 pièces de platine, 24.99€)

L’animal de compagnie Le Schnoz (2 500 pièces de platine, 24.99€)

Libre à vous, donc, de craquer ou non pour l’un ou l’autre de ces items si le cœur vous en dit. Le cas échéant, ne réfléchissez toutefois pas trop longtemps car ceux-ci ne resteront pas éternellement. Blizzard a en effet confirmé qu’ils ne seront disponibles à l’achat que jusqu’au 3 juin, date à laquelle le crossover Diablo 4 x Berserk prendra fin.