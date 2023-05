Diablo 4 est un jeu qui est extrêmement attendu et comme toujours avec ce genre de sortie, la tension est grande. Chaque nouveauté, chaque changement est passé au peigne fin par de fins limiers des communautés pour grapiller quelques informations. Et cette fois cela concerne l'usage de l'intelligence artificielle au sein du prochain gros titre de Blizzard. Au point de créer une polémique. Voici ce que l'on peut apprendre.

La dernière controverse en date sur le jeu Diablo 4 concerne l'art de l'Intelligence artificielle. En effet Blizzard Entertainment a déposé un brevet concernant la "génération d'images structurées 2D basée sur l'apprentissage automatique". Evidemment le dit brevet a depuis été sorti de son contexte, beaucoup accusant Blizzard d'utiliser l'IA pour générer de l'art pour le jeu à partir de... rien. Mais en fait ça ne semble pas vraiment être le cas. L'affaire a tellement été prise au sérieux que le président de Blizzard Entertainment, Mike Ybarra a dû clarifier les choses sur son compte Twitter officiel. Rumeur ? Vérité ? Qu'est ce que l'on peut apprendre de sa déclaration ?

Ci-dessous vous pouvez retrouver l'intégralité de sa déclaration :

Blizzard s'efforcera toujours de maintenir la qualité Blizzard. Vous essayez d'associer les progrès récents de l'IA (IA générative) à quelque chose qui n'a rien à voir.

le dit bien ici : https://twitter.com/BrendenSewell/status/1653977425141956608. Notre approche chez Blizzard est d'utiliser l'apprentissage automatique et l'IA de manière additive et empathique, et de permettre à nos équipes talentueuses de consacrer plus de temps à la réflexion et aux tâches créatives de la plus haute qualité.