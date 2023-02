Nous en avions entendu parlé il y a quelques jours suite à un teasing d’un des développeurs du jeu, la bêta ouverte de Diablo 4 a enfin une date de sortie. Comme le suggéraient tous les indices, cette révélation a été faite à l'occasion de l’IGN Fan Fest qui se déroule ce week-end.

Blizzard était donc présent au détour d’une petite discussion autour de l’avenir de Diablo 4, le studio a annoncé l’arrivée imminente de la bêta ouverte.

L’open beta de Diablo 4 se déroulera donc au mois de mars et en deux parties, sur PS5, Xbox Series et PC. Un early access est prévu du vendredi 17 au dimanche 19 mars 2023 pour tous les joueurs qui ont précommandé le jeu, puis la bêta sera ouverte à tous du vendredi 24 au dimanche 26 mars.

Durant ces deux week-ends de bêta, il sera possible de créer son personnage et de profiter d’une bonne partie du jeu. Vous pourrez également monter de niveau et découvrir des dizaines de compétences pour chacun de vos héros jusqu’au niveau 25.

Toutefois, toute la progression, que ce soit l’histoire, le niveau de vos personnages, les loots récupérés, etc… seront remis à zéro au lancement du jeu.

Tout au long de ces week-ends, vous pourrez également faire remonter vos impressions au studio.

Blizzard nous donne également rendez-vous le 28 février prochain pour un nouveau live stream et promet de faire un point sur la suite.

Diablo 4 est attendu sur PS5, Xbox Series et PC mais pour le 6 juin prochain. Il devrait normalement tenir sa date de sortie, malgré les réticences de certains développeurs qui qualifie carrément le jeu de « passable ». On en aura bientôt le coeur net.

Alors, vous l'attendez ce Diablo 4 ?