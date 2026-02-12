Quatre ans après sa sortie, et 26 ans après celle de la version originale, Diablo 2 Resurrected tourne aujourd'hui une page majeure de son parcours avec une mise à jour de très grande envergure. Non contente d'apporter quantité d'améliorations, de nouveaux contenus ou encore modes de jeu, celle-ci a également l'audace d'intégrer un ajout proprement historique pour l'influent père du genre hack'n slash par Blizzard Entertainment, alors que la franchise célèbre cette année ses 30 ans.

Diablo 2 Resurrected ose ouvrir un sombre et ambitieux portail

En attendant Lord of Hatred, la seconde extension de Diablo 4 après Vessel of Hatred, c'est le Remaster du second opus qui refait parler de lui avec une toute nouvelle mise à jour majeure, quatre ans après sa sortie. Blizzard n'a en effet pas délaissé la remise au goût du jour de l'un de ses jeux les plus influents, et l'a même gâté d'une injection massive de nouveautés.

Tout d'abord, le contenu endgame de Diablo 2 Resurrected s'étoffe de Zones de Terreur, permettant de transformer les différents actes du jeu en endroits encore plus dangereux, pour du meilleur butin, ou encore d'un nouveau combat de boss sous la forme des Anciens Colossaux. Il est également question de nouveaux équipements et armes à collecter, ainsi que de fonctionnalités de type qualité de vie maintes fois demandées depuis longtemps, comme un filtre de butin, mais aussi un rangement plus intuitif de l'inventaire et des coffres, notamment avec certains objets pouvant enfin s'empiler.

Mais le plus gros morceau de cette nouvelle mise à jour de Diablo 2 Resurrected est autrement plus significatif. Le Remaster de ce monument du genre hack'n slash reçoit en effet, 26 ans après la sortie du jeu original, une toute nouvelle classe : le Démoniste. Comme son nom l'indique, cette nouvelle classe joue avec les forces même des Enfers, puisque le personnage est capable de prendre le contrôle de démons et d'utiliser leurs pouvoirs pour mieux les décimer.

Source : Site officiel de Blizzard