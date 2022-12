L'éditeur le plus fou de l'industrie, Devolver Digital, réserve des annonces sur Cult of the Lamb et d'autres jeux attendus en 2023. Des cadeaux de Noël avant l'heure.

Prêts pour une seconde prise de parole de Devolver Digital ? L'éditeur organise un petit rendez-vous dans quelques heures. Les infos.

Une présentation Devolver Digital Holiday Special

Dans quelques heures se tiendra le Devolver Digital Holiday Special 2022. Un livestream « spécial fêtes de fin d'année très normal et complètement sain d'esprit » selon l'éditeur. Donc ce sera certainement, comme d'habitude, un mélange de sérieux et de WTF total (croisons les doigts).

En termes de « choses sérieuses », la société a apparemment du neuf sur Cult of the Lamb, un titre déjà sorti et qui a été très bien accueilli. Pour le reste par contre, ce sera des nouveautés de 2023. Au programme : Skate Story et sa DA démentielle, le fast-FPS Anger Foot et sa dimension Hotline Miami-enne, le city-builder « inversé » Terra Nil ou Stick it to the Stickman. Un rogue-like dans lequel on boit du café, on tape ou on émet des pets sur ses collègues, tout en gérant la partie ressource humaines en balayant les employés avec un chariot de chantier...

Dans ce rogue-like, on se malmène l'entrejambe, on s'agrafe, on se tronçonne et on se pète dessus, bref : on se latte OUI, mais avec moteur physique. À propos de latter, on boit aussi plein de café.

Le Devolver Digital Holiday Special 2022 sera diffusé sur YouTube ce jeudi 22 décembre à 19h00.