Après une conférence Summer Game Fest 2023 très classique dans la forme, mais avec des surprises vraiment inattendues, la folie s'est emparée du remplaçant de l'E3 2023. Un grain de folie qui, comme chaque année, a été apporté par l'éditeur Devolver Digital.

Si Nina Struthers était malheureusement absente de cette édition, au même titre que Suda51 qui avait étonné par sa présence l'année dernière, Volvy a fait le show. Une mascotte qui n'a rien à envier à Mario ou Sonic et qui s'est même invitée dans la boutique Devolver avec des goodies en promotion. Un être doté d'une grande main qui a été conçu uniquement pour cette conférence. Oui, le délire a été poussé jusqu'au bout, si bien qu'on s'attendait même à voir un jeu créé à la vite pour l'occasion.

À travers la version robotique de Volvy, Devolver Digital a traité du sujet brûlant de l'IA en demandant à leur meilleur représentant de développer des jeux sur la base d'indications type « fais-moi un titre de survie bac à sable avec de la magie ». Une parodie, entre autres, de ChatGPT. Et c'est par ce biais que la firme a déballé ses vraies annonces.

De nouveaux jeux déments au Devolver Digital Direct 2023

Le Devolver Digital Direct 2023 a rempli sa mission d'être à la fois drôle, incisif pour un résultat complètement cringe. Mais dans le bon sens. Plusieurs temps forts à commencer par le tout premier trailer de gameplay de The Talos Principle 2. Le puzzle-game de Croteam (Serious Sam) qui emprunte des mécaniques de Portal. Dans cette suite, vous êtes invités à inspecter une gigantesque structure mystérieuse qui vous « confrontera à de nouvelles questions existentielles sur la nature du cosmos, l’opposition entre la foi et la raison ou la peur de répéter, encore et encore, les erreurs des êtres humains ». Évidemment, des casse-têtes « plus retors que jamais » vous barreront la route jusqu'aux multiples fins offertes par le jeu. Sortie en 2023 sur PS5, Xbox Series X|S et PC.

On reste ensuite dans les énigmes avec l'annonce de Human Fall Flat 2. Un deuxième épisode « encore plus grand, encore plus fort et surtout encore plus maladroit ». Selon Devolver Digital. Une « expérience burlesque sans équivalent » qui tentera de repousser les limites du précédent volet avec de meilleures commandes, graphismes, de nouveaux niveaux et jouets pour déjouer les casse-têtes, ainsi qu'un moteur physique inédit. On a pas vu de gameplay mais ça devrait ressembler au premier jeu avec cette ingénieur blanc tout flasque qui se déplace bizarrement, et qui peut faire penser au party-game Gang Beasts. Il faudra attendre pour la date de sortie et les plateformes. Mais ce sera logiquement sur PS5, Xbox Series X|S, PC. Et Nintendo Switch 2 ?

Alors qu'on pensait avoir tout vu, Devolver Digital a sorti de son chapeau Baby Steps. Un walking simulator au « sens propre » où vous devrez parvenir à poser un pied devant l'autre pour gravir une montagne immense. Un autre jeu où la physique étrange est au cœur du gameplay. Le titre est d'autant plus WTF que vous n'incarnez pas un bébé, contrairement à ce que laisse entendre le nom, mais un adulte. Nate, un Tanguy squattant le sous-sol de ses parents, qui n'en peuvent plus, et qui va se découvrir un pouvoir. Celui de poser un pied devant l'autre. Cet « énorme Nullos au chômage sans intérêt » va devoir l'utiliser pour son voyage extrême dans des paysages bucoliques. Une production Devolver Digital qui est co-développée par les créateurs d'Ape Out et Getting Over It. Death Stranding 2 a de la concurrence !

Deux démos exclusives disponibles gratuitement

Lors de son Devolver Digital Direct 2023, l'éditeur a également donné des nouvelles de Wizard with a Gun. Un jeu de survie coopératif (en ligne) - jouable en solo aussi - dans un univers bac à sable magique « The Shatter ». Un monde anéanti dans lequel le chaos s'est répandu. Vous jouez un sorcier équipé d'armes à feu. Mais grâce à ses talents de marabouts, vous allez pouvoir fabriquer des munitions enchantées. Il y a même un aspect gestion avec la création d'un sanctuaire qui, vraisemblablement, sera utile pour se construire un équipement de plus en plus robuste. Et survie oblige, il faudra partir en quête de ressources dans ce monde brisé que vous devrez rebâtir. Le jeu sera disponible en 2023 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Et l'autre bonne nouvelle, c'est qu'il y a actuellement une démo gratuite sur Steam.

Si vous avez un jour rêvé de tout casser, au point de vous rendre dans ces salles où l'on peut payer pour détruire des choses, Sludge Life 2 sera votre compagnon idéal. En effet, ce n'est ni plus ni moins qu'une simulation de vandalisme. Un jeu qui débarque très prochainement, le 27 juin 2023 sur PC, et qui dispose aussi d'une démo gratuite Steam. Une version d'essai où il faut aider Big Mud à retrouver son mojo. « Aidez Big Mud à retrouver son mojo en explorant son studio d’enregistrement, rempli de personnages stupides et de mystères absurdes, tout en photographiant des chats ». C'est tout pour le Devolver Digital Direct 2023, mais voici ci-dessous l'ensemble des trailers de la conférence.

Toutes les annonces du Devolver Digital Direct 2023

The Talos Principle 2 (premier trailer de gameplay)

Human Fall Flat 2

Baby Steps

Wizard with a Gun

Sludge Life 2