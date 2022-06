Pendant 25 minutes, Devolver Digital a livré un show encore surréaliste où les dérives du jeu vidéo ont été pointées en compagnie de Suda51 (No More Heroes). Voici le récap des annonces du Devolver Direct 2022 avec Cult of the Lamb, Anger Foot, The Plucky Squire...

Devolver Digital, c'est un peu l'enfant terrible de l'industrie vidéoludique qui peut tout se permettre sans qu'on lui en tienne des rigueurs. Pourquoi ? Parce que l'éditeur de jeux indépendants le plus « mainstream » déniche systématiquement des bons jeux voire des perles absolues (oui, Hotline Miami). Le Devolver Direct 2022 n'a en tout cas aucunement failli sa réputation. C'était cinglant avec notamment des allusions aux fameux « faux compte à rebours » lors d'événements pour faire venir et faire rester à tout prix les spectacteurs. Et il y avait même Suda51 et une réinterprétation de L'Histoire Sans Fin. Voici toutes les annonces de cette conférence qui est venue égayer une première soirée Summer Game Fest 2022 déceptive.

Devolver Digital Direct 2022 : des moutons, des coups de pieds au derrière et plus encore

On commence avec la « vraie surprise du Summer Game Fest 2022 », The Plucky Squire. Le trailer s'ouvre sur un livre pour enfants où le preux chevalier Jot et ses vaillants camarades semblent vivre des fantastiques aventures où ils découpent des gobelins. Des phases jouables. Et tout d'un coup, le titre prend une autre ampleur lorsque les personnages quittent le livre pour un environnement 3D (mais pas que). On retrouve la patte du co-réalisateur de The Swords of Ditto. Rendez-vous courant 2023 sur PS5, Xbox Series X|S, PC et Nintendo Switch.

L'autre annonce marquante de ce Devolver Digital Direct 2022 fut Anger Foot. Un fast-fps rapide (logique), déjanté avec de grosses vibes Hotline Miami où votre mission est distribuer des coups de pieds là où il faut à des crocos mafieux en jogging en écoutant du gros son. « Anger Foot est un FPS ultra-rapide dans lequel les seules choses plus dures que vos pieds sont les basses qui tabassent » peut-lire sur la fiche Steam du jeu. Le titre est prévu pour l'heure uniquement sur Steam en 2023. Il est développé par Free Lives (Broforce, Genital Jousting, Gorn). Une démo est actuellement sur la plateforme de Valve.

Skate Story ne marchera pas sur les plates bandes de Skate 4, ne serait-ce que par sa direction artistique hypnotique et très flatteuse. On incarne un « démon fait de verre et de souffrance ». On pourra réaliser des tricks dans un but : tuer d'autres démons, récolter leurs âmes et améliorer notre planche. Sortie en 2023 sur Steam.

Les mises à jour de jeux connus dont un disponible

Pour le reste, c'est du déjà-vu. Le très barré Cult of the Lamb a sa date de sortie fixée au 11 août 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC et Nintendo Switch. À deux doigts d'être transformé en gigot après un passage à l'abattoir, un agneau devra rassembler des fidèles pour établir une secte et tuer de faux prophètes. Un rogue-like qui sort du lot visuellement parlant. Aura t-il le destin de The Binding of Isaac ?

On termine avec Card Shark, quoi dire ? C'est déjà disponible sur PC et Nintendo Switch. Un jeu d'aventure où la triche est reine.

Tous les trailers de la conférence

The Plucky Squire

Skate Story

Cult of the Lamb

Card Shark