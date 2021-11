Nous sommes le 4 novembre 2021 et, comme escompté, Devolver Digital est entré en bourse. Apparaissant sur le marché londonien AIM (Alternative Investment Market), l'éditeur de jeux indépendants américain est valorisé à hauteur de 950 millions de dollars (813 millions d'euros environ).

Une consécration pour cette société qui a débuté en s'occupant de Serious Sam HD : The First Encounter et s'est depuis forgé un un catalogue solide. Elle a soutenu des titres comme Hotline Miami, Shadow Warrior, The Messenger, My Friend Pedro ou encore Death's Door. L'année prochaine, on la trouvera derrière Weird West.

Pour préparer le futur

Naturellement, l'événement a été abordé directement par Devolver sur son site officiel, dans la partie "Propagande". Des fois que vous ayez oublié que le jeu est sérieux, la communication, elle, garde un ton très léger :

En 2009, une poignée d'entre nous se sont assis à Austin, au Texas, pour lancer un nouveau label de jeux vidéo qui embrasserait le plaisir du jeu vidéo et ne lâcherait jamais. Le label inviterait des développeurs du monde entier à s'associer à une équipe de passionnés dont le seul objectif est de faire de leur vision artistique une réalité. Depuis lors, nous aimons penser que nous avons fait exactement cela. Devolver Digital s'est développé à bien des égards depuis cette première réunion autour d'une table de pique-nique pleine de bières, mais notre équipe est toujours déterminée à mettre en avant des jeux intéressants et inhabituels, et à aider les développeurs et nos collègues de Devolver à réaliser leurs rêves. Aujourd'hui, nous sommes devenus une société cotée en bourse. À première vue, cela peut certainement ressembler à un départ d'un groupe d'amis qui lance un label de jeu boutique, mais c'est vraiment une sorte de validation pour notre équipe et nos partenaires. Nous sommes incroyablement fiers de ce que nous avons accompli au cours de la dernière décennie, et nous croyons sincèrement que cela nous rendra encore meilleurs. Les employés de Devolver Digital sont toujours les propriétaires majoritaires de l'entreprise - de ceux d'entre nous lors de cette première réunion autour de la table de pique-nique à ceux qui nous ont rejoint cette année, tout le monde chez Devolver Digital possède une participation dans l'entreprise, son avenir et l'avenir de son avenir. Alors qu'est-ce que cela signifie pour votre sixième éditeur de jeux préféré ? Cela signifie que Devolver Digital sera en mesure de continuer à investir dans tous les jeux sur lesquels nous travaillons actuellement, de s'associer à de nouveaux jeux que nous n'avions pas pu envisager auparavant et d'ajouter plus de personnes talentueuses avec lesquelles nous aimons travailler à notre cadre de professionnels accomplis du jeu vidéo. Ce dernier point est important - au cours de la dernière année, nous avons accueilli nos partenaires et amis de longue date Croteam (Serious Sam, The Talos Principle), Dodge Roll (Enter the Gungeon), Nerial (Reigns, Card Shark) et FireFly Studios (série Stronghold) dans les bras forts mais doux de Devolver Digital. Ces développeurs et notre équipe ont regardé vers l'avenir et ont vu que nous travaillerions ensemble pour toujours, nous les avons donc acquis avec amour, principalement pour qu'ils passent plus de temps avec nous. Les jeux et les expériences que ces quatre studios ont prévus sont incroyables et chacun conserve la pleine autonomie créative qui lui est offerte tout au long de notre relation. Pas de plans spécifiques pour Enter the Gungeon 2, mais soyez assurés que nous leur avons demandé plus d'une fois.

Plus de liquidités, plus de sécurité, et toujours le même esprit. Et en plus d'autres studios ont été accueillis dans la bande. Que demande le peuple ?

Avec un coup de Pouce...Station

Plutôt que de répondre à cette question qui n'en est pas une, abordons un autre sujet. Celui des actionnaires. On note en effet des investisseurs prestigieux. Dont un très important de la part d'un acteur majeur de l'industrie selon le cabinet juridique Fieldfisher. On sait que Sony Interactive Entertainment dispose de 5% du capital de Devolver. Le chinois Netease, principal concurrent de Tencent, en possède 8%. L'avenir est dans l'indé, tenez-vous le pour dit.