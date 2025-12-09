Six ans après la sortie du cinquième épisode, Capcom ravive l'espoir des fans de Devil May Cry, entre autres licences fortes de son répertoire, et il était temps !

L'année dernière, nous apprenions avec un certain pincement au cœur qu'Hideaki Itsuno, directeur notamment de Devil May Cry 5 et Dragon's Dogma 2, quittait Capcom après 30 ans de bons et loyaux services. Ce qui pouvait augurer du pire pour notamment ces deux licences. Le géant japonais s'est toutefois récemment fendu d'un rapport qui tend finalement à raviver l'espoir de revoir un jour Dante, Nero, Vergil et compagnie, avec pour le coup des larmes de joie.

Devil May Cry et d'autres licences cultes de Capcom finalement bien vivantes

Depuis quelques années, Capcom semble de nouveau avoir le vent en poupe, après de nombreux énormes succès comme Resident Evil 7, Monster Hunter World, Street Fighter 6 ou encore le lancement monstrueux de Wilds en début d'année. De quoi toutefois faire de l'ombre à d'autres licences cultes du géant japonais, comme Devil May Cry, mais aussi Ace Attorney, Mega Man, ou encore un certain Dino Crisis, que de nombreux fans appellent désespérément de leurs vœux notamment via un Remake.

Dans son « Rapport Intégré 2025 » à destination des investisseurs, Capcom a ainsi rappelé certaines de ces licences à notre bon souvenir. On peut en effet notamment lire que le géant japonais entend « revitaliser les propriétés intellectuelles telles que Devil May Cry, Mega Man ou encore Ace Attorney ». Cela inclurait, toujours selon le rapport du géant japonais, « de nouvelles sorties, remakes et portages vers de nouvelles machines ».

Il semblerait donc que Capcom n'a pas d'yeux que pour Resident Evil et Monster Hunter, et entend bien remettre sur le devant de la scène d'autres de ses franchises historiques. Concernant Devil May Cry, rappelons qu'un sixième épisode fait l'objet de spéculations depuis un certain temps. Des Remakes des très populaires premier et troisième opus seraient également à envisager. Il va toutefois probablement falloir faire preuve de beaucoup de patience pour que le géant japonais mette les plans de son dernier rapport à exécution, mais il est bon de savoir que l'espoir demeure pour les fans d'Ace Attorney, Devil May Cry et Mega Man.

© Capcom

Source : Capcom