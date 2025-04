Six ans après la sortie du dernier opus, Capcom semble avoir abandonné l'idée d'un Devil May Cry 6, mais cette déclaration enflamme et ravive les espoirs des fans.

Le 8 mars 2025, Devil May Cry 5 fêtait ses six ans. Celui-ci marquait un retour en très grande forme de la démoniaque franchise beat'em all de Capcom s'inspirant avec une certaine liberté de L'Enfer de Dante. Pour de multiples raisons, il semblerait toutefois que le géant japonais en avait terminé avec la franchise et qu'un Devil May Cry 6 ne verrait jamais le jour. Mais c'était avant que la voix anglaise de Dante dans le troisième opus fasse une petite bourde qui a excité les fans, à raison ou à tort.

Une des voix de Dante dégaine Devil May Cry 6 avant l'heure ?

En septembre de l'année dernière, nous apprenions que Hideaki Itsuno, papa notamment de Devil May Cry ou encore de Dragon's Dogma, quittait Capcom pour aller chercher de nouvelles opportunités ailleurs. Cela faisait alors cinq ans que le cinquième était sorti. Tout portait donc à croire que Devil May Cry 6 pourrait ne jamais voir le jour, au grand dam des fans. Pour se consoler, ceux-ci ont eu récemment droit à une série animée d'adaptation sur Netflix, qui a d'ailleurs connu une plutôt chaleureuse réception.

Rien ne vaut toutefois d'incarner Dante, Nero, Vergil ou encore Trish et Lady dans un jeu à part entière. Il se pourrait toutefois que la série Netflix soit le signe d'un regain d'intérêt de Capcom autour de sa licence culte, et donc potentiellement d'un Devil May Cry 6. Une hypothèse encore renforcée par une petite bourde de la part de Reuben Langdon, voix de Dante dans DMC 3. Dans une interview auprès de CultureScape, celui a en effet par mégarde évoqué le démoniaque chiffre 6, en parlant du généralement mal-aimé reboot de DMC par Ninja Theory.

« Les fans n'ont pas aimé la direction prise par le reboot de DMC, même s'il reprenait des personnages qu'ils adorent. Quand ils sont revenus dans Devil May Cry 6... euh 5... », avant de perdre le train de ses pensées, visiblement gêné d'avoir potentiellement divulgué une information sensible. Naturellement, il faut prendre ce petit lapsus potentiellement révélateur avec de prudentes pincettes, en attendant de voir si Capcom prévoit bel et bien de sortir un jour cette suite très demandée. L'espoir fait après tout vivre, même dans un monde peuplé de démons.

Source : CultureScape sur YouTube