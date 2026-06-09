Quand on vous dit qu’il n’existe pas de bonne conférence sans la présence d’au moins un jeu Capcom, ce n’est vraiment pas une blague. Définitivement sur tous les fronts, l’éditeur japonais ne rate jamais une seule occasion de mettre en avant son catalogue aux yeux du public, en témoigne cette période de Summer Game Fest 2026 riche en annonces. Car après le State of Play ou encore la conférence de Geoff Keighley, c’est désormais au tour du Nintendo Direct de nous gratifier d’une belle surprise de la part de Capcom sur Nintendo Switch 2.

Devil May Cry 5 ressort les armes sur Nintendo Switch 2

De Resident Evil Veronica à Monster Hunter Wilds: Ascendance, en passant par la présentation de l’Année 4 de Street Fighter 6, la compagnie n’aura pas lésiné sur les annonces ces derniers jours. Et cela continue aujourd’hui encore avec l’officialisation du retour de Devil May Cry qui, à défaut d’avoir droit à un véritable nouvel opus, va bientôt octroyer des heures supplémentaires à Devil May Cry 5. Car comme avait pu le révéler une fuite orchestrée par l’organisme de classification des jeux taïwanais, une nouvelle édition arrive sur Nintendo Switch 2.

Baptisée « Devil Hunter Edition », celle-ci permettra ainsi aux possesseurs de la dernière console de Nintendo de se plonger dans ce qui reste la dernière entrée de la franchise à ce jour, dont la sortie remonte déjà à 2019. Cela étant, au-delà même de la belle surprise que cela représente pour les fans, l’arrivée de Devil May Cry 5 sur Nintendo Switch 2 pourrait aussi être le signe que les choses recommencent enfin à s’activer autour de la licence, qui a également fait l’objet d’une adaptation sur Netflix très récemment.

En attendant de savoir où tout cela nous mènera réellement, Devil May Cry 5: Devil Hunter Edition nous invitera donc à (re)découvrir les aventures de Dante et Nero sur Nintendo Switch 2 en 60 FPS, que ce soit en mode TV ou en portable. Cette version embarquera tous les contenus disponibles à ce jour pour le jeu, dont les musiques de combat, les couleurs de costumes et les armes Devil Breaker pour Nero. Sortie prévue le 23 juin 2026, soit dans deux petites semaines jour pour jour.

Source : Capcom