Après les très bons Human Revolution et Mankind Divided par Eidos Montréal, le studio prévoyait une suite, malheureusement annulée par Embracer, avec des licenciements en prime, l'année dernière. Pour rappel, le groupe s'était fendu de rachats en masse, dont celui-ci, pour plus tard annuler de nombreux projets et fermer certains studios. La célèbre licence cyberpunk créée à l'origine par Warren Spector était hélas de ceux-là. Récemment, l'idée d'un retour de la licence Deus Ex semble cependant faire son chemin au sein d'Eidos Montréal. Mais cet audacieux pari est encore loin d'être gagné.

Un véritable Deus Ex Machina en vue ?

Eidos Montéral traverse en ce moment une période d'instabilité. Aux dernières nouvelles, le studio travaillait en sutdio aux équipes de Playground Games pour Fable 4. Sauf que 75 de ses employés ont été touchés par une vague de licenciement. Depuis le pourtant solide Marvel's Guardians of the Galaxy, les affaires font mal pour le studio qui a notamment fait renaître avec talent la licence Deus Ex. Malgré l'annulation de son dernier jeu dans l'univers cyberpunk par Embracer, le studio souhaite retourner sur cette franchise avec un nouveau projet. C'est en tout cas ce qu'a découvert Insider Gaming en travaillant sur les détails de la vague de licenciements susmentionnée.

Eidos Montréal chercherait donc actuellement des partenaires et un éditeur pour créer un nouveau jeu estampillé Deus Ex. Le studio n'envisagerait toutefois pas de recréer celui annulé l'année dernière, mais plutôt de proposer une toute nouvelle histoire originale. Selon Insider Gaming, le studio n'aurait hélas pour l'instant essuyé que des refus pour sa proposition. Une source proche d'Eidos Montréal aurait en effet indiqué que les partenaires contactés ont trouvé que le projet a « du charme et de la nouveauté », mais qu'il ne correspondrait pas aux « attentes et standards associés à la marque Deus Ex ». Ce qui refroidirait également les ardeurs est le fait que la licence soit « trop niche ».

On souhaite en tout cas que les 75 talents récemment licenciés retrouvent rapidement un emploi, et qu'Eidos Montréal soit en mesure de réaliser ce qui se présente comme son prochain projet de rêve. Dans un monde où Cyberpunk 2077 est aujourd'hui une licence très populaire, un nouvel opus Deus Ex pourrait bien également mériter d'exister. L'avenir nous dira ce qu'il advient de son sort, et de celui d'Eidos Montréal au sens plus large.

Source : Insider Gaming