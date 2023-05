Mêlant habilement action, infiltration et mécaniques de RPG, le tout servi dans un univers cyberpunk léché, la franchise Deus Ex a vite attiré l'attention des joueurs. Respectivement sorties en 2000 et 2004, les deux premiers jeux ont été développés par le studio Ion Storm, qui a fermé ses portes en 2005. Après une longue pause, c'est finalement Eidos Montreal qui a repris les rennes en 2011, avec Deus Ex : Human Revolution. Ce titre et sa suite, Mankind Divided, ont été salués par la critique. Pourtant, en 23 ans, la licence n'a eu le droit qu'à quatre gros jeux. Et si deux spin-offs mobiles ont vu le jour en 2013 puis 2016, cela fait tout de même sept ans que la série a disparu des écrans radars. Mais un nouveau jeu ne serait-il pas dans les tuyaux ?

Une offre d'emploi qui interpelle

Les jeux Deus Ex se sont jusqu'ici écoulés à plus de 12 millions d'unités. Un chiffre qui n'est pas stratosphérique, mais loin d'être décevant pour autant. C'est pourquoi il serait dommage de ne pas ressortir la franchise du placard. En mai 2022, le groupe Embracer a acquis plusieurs studios, parmi lesquels Crystal Dynamics (Tomb Raider) et Eidos Montreal. Si un nouveau Deus Ex devait voir le jour, ce ne serait donc plus sous la houlette de Square Enix.

Une offre d'emploi postée par le studio Eidos Montréal a ainsi été repérée par plusieurs médias tout récemment. Le studio québécois chercherait à "bâtir une nouvelle équipe de conception de jeu pour un tout nouveau projet". Pour cela, il souhaite embaucher un ou une "concepteur.trice de jeu sénior". La personne recherchée devra notamment "développer et affiner les mécanismes de montée en niveau, d'acquisition de compétences, d'artisanat et d'amélioration". Si Deus Ex n'est mentionné nul part, il semblerait que le titre développé propose des mécaniques de jeu de rôle. Et celui-ci s'annonce déjà comme impressionnant visuellement, puisque l'offre d'emploi favorise les profils ayant "connaissance de l'Unreal Engine 5". Les informations partagées laissent également entendre qu'il s'agira d'un jeu coopératif.

Extrait de l'offre d'emploi publiée par Eidos Montréal.

Un nouveau jeu Deus Ex dans les tuyaux ? Les indices se multiplient

Si vous n'avez pas suivi l'actualité autour d'Eidos Montréal ces derniers mois, vous êtes probablement sceptiques. Après tout, l'offre d'emploi publiée par le studio pourrait concerner n'importe quel jeu qui n'a pas été annoncé. Mais le fait est que les indices autour du retour de Deus Ex commencent sérieusement à s'accumuler. En août 2022, déjà, le toujours très bien informé Jeff Grubb avait éveillé la curiosité des joueurs. Le journaliste de Giant Bomb avait affirmé que l'idée de relancer la licence était venue après le rachat du studio par le group Embracer. Et l'ambition serait le maître mot du projet, puisque le but serait de faire mieux que Cyberpunk 2077 !

Quelques mois plus tard, c'est le journaliste de Bloomberg, Jason Schreier, qui est venu renforcer la rumeur. Selon lui, Eidos Montréal travaillerait sur une nouvelle licence, sur des jeux en partenariats avec Xbox, mais également sur un nouveau Deus Ex. En novembre, celui-ci n'en n'était alors qu'à ses tous premiers stades de développement. Il ne serait donc pas étonnant que "tout nouveau projet" évoqué dans l'offre d'emploi évoquée plus haut soit précisément ce jeu !

Eidos Montréal a annulé le jeu "Kids on Bikes" inspiré de Stranger Things dont la rumeur circulait récemment. Ils travaillent maintenant sur :

1) Une nouvel IP (récemment reportée)

2) Un nouveau Deus Ex (très très tôt dans son développement)

3) Des partenariats de co-développement avec Xbox, dont Fable

Un nouveau jeu cyberpunk de la trempe d'un Deus Ex, ça vous botte ?