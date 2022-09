Si vous avez envie d'un FPS avec un décor que l'on peut détruire à la volée, alors vous devriez jeter un œil sur The Finals. Un jeu par d'anciens développeurs de chez DICE qui travaillent désormais pour le studio Embark. Cerise sur le gâteau, il s'agit d'un jeu entièrement gratuit. Vous connaissez l'adage ? Une bonne nouvelle n'arrive jamais seule.

Un FPS gratuit au programme

Pour vous rendre compte du potentiel du FPS, vous pouvez admirer la bande annonce ci-dessus. Comme vous pouvez le voir, le jeu semble particulièrement nerveux et ressemble à un gros mixte entre Overwatch et Battlefield. Et on ne peut s'empêcher aussi de penser à un certain Brink, un jeu prometteur qui n'a hélas jamais eu le succès escompté. Esperons que The Finals ne suive pas le chemin du FPS de de 2011. Dans la foulée de cette nouvelle vidéo, les développeurs ont annoncé aussi une première phase de test qui va débuter ce jeudi 29 septembre. Si vous avez envie d'y participer car le jeu vous fait de l'œil, il suffit tout simplement de demander un code sur la page Steam du jeu.

Ces tests auront lieu tout le week-end, sur une version en pré-alpha. Il ne faut donc pas s'attendre à un jeu parfait et jouable dans les meilleurs conditions puisqu'il s'agit surtout les développeurs de recueillir des retours pour savoir dans quel sens aller pour le développement. Trouver un axe d'attaque, etc.

Dans ce FPS les joueurs combattent dans un monde virtuel pour gagner en notoriété auprès de spectateurs. Et evidemment la grosse force c'est que le décor semble entièrement destructible :

Le monde est votre arme (et votre ennemi) : un concurrent aguerri peut mettre le monde à feu et à sang, mais vous avez encore mieux dans votre arsenal : la destruction environnementale ! Toutes nos arènes peuvent être altérées, utilisées ou ravagées... et pas uniquement par vous.

Le jeu est un free-to-play qui est prévu pour 2022.