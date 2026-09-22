Destiny n'est finalement pas si mort que ça puisque Bungie vient de faire une énorme annonce surprise alors que tout le monde pensait que c'était perdu. Il faut croire que se faire entendre a fini par payer.

Souvenez-vous, il y a quelque temps, on apprenait que Bungie se restructurait et allait mettre fin à plus de dix ans de Destiny. À l'époque, le studio avait bien dit que son univers était fait pour durer et, qu'on l'aime ou non, même s'il y a bien des choses à dire sur les boucles de gameplay, ce qu'a proposé Bungie était bien au-dessus d'un grand nombre de jeux service modernes. On peut même dire qu'ils ont proposé quelque chose d'assez unique dans le genre, en picorant ce qui marche notamment chez les MMO.

Bungie n'en a pas fini avec sa licence, Destiny 3 confirmé ?

Destiny est « la base sur laquelle tout le reste repose », affirme Poria Torkan, grand patron de Bungie, lors d'une longue prise de parole sur l'avenir du studio, avant de continuer en nous annonçant ce qui pourrait bien être Destiny 3 : « Nous n'en avons absolument pas terminé avec Destiny, nous avons d'autres histoires à raconter, mais nous devons le faire bien. »

Bien que ce ne soit pas dit explicitement, on peut s'attendre à avoir un Destiny 3, le studio travaille sur la suite pour la licence et en fait sa priorité, mais « il faut donner le temps aux équipes de faire honneur à cet univers incroyable », termine Torkan. Josh Deane, autre tête pensante de Bungie, déclare quant à lui que le studio veut rendre sa grandeur à la licence Destiny, mais avant tout ça, le studio va faire une grosse surprise à tous les joueurs en restaurant tout le contenu de Destiny 2 gratuitement.

Tout le contenu de Destiny 2 va ressortir gratuitement

Destiny 2 a fini par fusionner avec le premier jeu pour offrir une épopée digne des plus grands blockbusters de science-fiction. Une trame narrative qui s'étend sur des années, avec des dangers toujours plus puissants, et une immense menace en toile de fond qui n'est pas sans faire écho à ce qu'a fait le MCU avec Thanos.

Des années d'intrigues, de mises à jour, de hauts et de bas qui se sont brutalement terminées lorsque Bungie a décidé de mettre un terme à l'aventure Destiny. Mais les fans n'étaient pas prêts à entendre la nouvelle et se sont fait entendre. Visiblement ça a payé puisque Bungie est revenu sur sa décision en donnant des nouvelles sur la suite des évènements et au lieu de débrancher le jeu, le studio va plutôt l'ouvrir à tous en sortant l'intégralité du contenu des deux jeux qui était encore enfermé dans le Vault. Le Vault, c'est un « coffre » virtuel qui représente du contenu mis de côté par Bungie pour diverses raisons : équilibrages, besoins scénaristiques ou simplement d'avancer en passant à autre chose et de ne pas éparpiller les joueurs, etc.

Les joueurs pourront alors bientôt retrouver toutes les campagnes de Destiny, mais aussi les raids et toutes les destinations. Autant dire que ça va être colossal. Bungie affirme que tout ne se fera pas immédiatement puisque le chantier est énorme, d'autant plus que certains contenus ne sont plus à jour et devront être mis à niveau pour être cohérents avec tout le reste. Cela étant, ça arrive.

Le studio en profite pour complètement changer de stratégie

En parallèle de Destiny, Bungie promet de continuer son travail sur Marathon et d'aller même au-delà du jeu d'extraction avec ses futures mises à jour. Le studio compte également se recentrer et retrouver son ADN, ce qui l'a rendu célèbre. Bungie souhaite renouer avec la création de jeux auxquels ils ont envie de jouer, tout en gardant la communauté au centre de tout. Le studio veut aussi être plus transparent avec ses projets et augmenter la communication autour de ses avancées. En d'autres termes, il n'y a pas que pour Destiny 2 que tout va changer, mais bien pour le studio dans son ensemble.