Dans le courant de l'été, un PlayStation qui a multiplié les décisions clivantes avait procédé à des vagues massives de licenciement au sein de Bungie suite aux résultats décevants de Marathon, avec le gros des départs au sein de la division dédiée à Destiny 2, pour mieux se concentrer sur l'extraction shooter pourtant nettement moins populaire. Les fans ont suite à cela clairement fait comprendre laquelle des licences de Bungie ils préfèrent, et cela a apparemment motivé le studio et son éditeur à revoir leurs priorités pour de nouveau travailler sur le célèbre MMO FPS. En guise de premier geste, le titre a ainsi fraîchement reçu une petite mise à jour, en attendant vraiment des nouveautés.

Qu'apporte la nouvelle mise à jour de Destiny 2 ?

En attendant que Bungie propose comme promis tout le contenu de Destiny 2 gratuitement, le titre a reçu une première mise à jour témoignant d'un retour du studio sur sa franchise phare qui a succédé à Halo. Pour ce nouveau patch, il ne faut cependant pas s'attendre à des nouveautés transcendantes. Portant le numéro 9.7.0.5, cette mise à jour s'intéresse en effet au backend du jeu et n'ajoute en réalité rien.

En lien et place, elle vient modifier le code de Destiny 2 pour mieux faire le tri entre des tricheurs et des joueurs suspects mais finalement innocents s'agissant de recevoir des récompenses et de l'expérience non méritées. Rien qui devrait donc fondamentalement changer l'expérience, mais a minima un nouveau signe de vie pour le MMO FPS de Bungie, en attendant du nouveau contenu, voire un Destiny 3 dans un avenir plus ou moins lointain.

Notes de la mise à jour 9.7.0.5

Voici les notes de la mise à jour 9.7.0.5 de Destiny 2, consultables en anglais via une page dédiée sur le site officiel de Bungie.

Général

Mise à jour du code backend pour corriger des cas où des tricheurs pouvaient inonder d'autres joueurs de récompenses et d'XP non mérités. Les comptes utilisant ces méthodes de triche à des fins malveillantes vont recevoir une sanction. Les joueurs innocents n'ayant pas activement cherché à utiliser ces méthodes ou à en tirer parti ne recevront pas de sanction.

Si vous rencontrez des joueurs utilisant des méthodes de triche sur Destiny 2, veuillez consulter notre article « Signaler une suspicion de triche ou un comportement inapproprié » pour savoir comment les signaler.

Source : Bungie