La triche peut vous coûter cher et ce Roumain vient d'en faire l'amère expérience avec une amende record. Voici ce que l'on sait.

Saviez vous que la triche pouvait vous coûter un bras ? En effet le studio Bungie a remporté un procès que le studio avait intenté en 2021 contre le citoyen roumain Mihai Claudiu-Florentin. Celui-ci était accusé d'être à l'origine du logiciel appelé VeteranCheats que des joueurs ont acheté pour tricher dans Destiny 2. En février de cette année, Bungie avait demandé environ 12 millions de dollars de dommages-intérêts, une demande que le tribunal vient d'accepter... Autant dire que ça fait très mal au porte feuille et même gâcher une vie.

Destiny 2 et la lourde amende

On peut donc apprendre que le tribunal du district de Washington a accepté la revendication de Bungie selon laquelle Claudiu-Florentin avait développé et vendu un logiciel de triche pour Destiny 2, et ce faisant, avait causé des dommages importants au jeu en sapant l'expérience de joueurs légitimes. Il est clair que la triche ruine l'expérience de nombreuses personnes.

La plainte avait été déposée en 2021. Selon les documents de la cour que vous pouvez retrouver par ici, Claudiu-Florentin a « développé et vendu » un logiciel de triche pour Destiny 2 qui permettait aux joueurs de tricher de diverses manières, notamment en visant plus précisément et en voyant à travers les murs. Le classique wall hack que les joueurs de FPS connaissent très bien. C'était assez commun à une époque sur Counter Strike. Le montant total demandé par Bungie était très exactement de 12 059 912 de dollars de dommages-intérêts, dont 11 696 000 dollars basés sur des violations de la DMCA (Digital Millennium Copyright Act) soit 2000 dollars pour chacun des 5 848 téléchargements de VeteranCheats identifiés par Bungie. L'autre somme étant 146 662 28 dollars de « dommages réels » pour violation du droit d'auteur ainsi que 217 250 70 dollars pour les frais d'avocat. Une sacrée somme que la plupart d'entre nous n'aurons jamais dans toute une vie.

Bungie est en guerre

Dans le même temps et pour couronner le tout, le tribunal a également prononcé une injonction permanente contre Claudiu-Florentin, l'empêchant de se livrer à toute conduite qui violerait le droit d'auteur de Bungie. Le studio derrière Destiny 2 est donc totalement en guerre contre les tricheurs. Maintenant difficile d'imaginer ce citoyen roumain pouvoir payer une telle somme d'argent et cela même en prenant en compte l'argent gagné pour les 5848 téléchargements. Sa vie risque bien de prendre un nouveau tournant.

Que pensez-vous d'une telle décision de Justice ? Est-ce légitime selon vous ?