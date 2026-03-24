Il arrive souvent qu'on se sente mal après avoir terminé un grand jeu, car on n'a pas envie de dire adieu à son univers et ses personnages, ou parce qu'on pense qu'aucun autre titre n'arrivera à dépasser un tel investissement émotionnel de notre part. Ce phénomène serait, selon une récente étude de SWPS University et de l'Académie des Sciences Appliquées de Stefan Batory, vérifiable, et on parle alors de « dépression post-fin » d'un jeu vidéo.

La dépression de devoir dire adieu à un grand jeu après l'avoir terminé

« Les jeux deviennent de plus en plus sophistiqués et impliquent de plus en plus bien plus que du simple divertissement. Pour beaucoup, terminer un jeu long et captivant représente non seulement un moment de satisfaction, mais aussi un défi émotionnel qui peut aller jusqu'à provoquer une dépression », a déclaré le psychologue Kamil Janowicz de l'université SWPS.

Pour mettre au jour ce phénomène dit de « dépression post-fin de jeu » Les chercheurs ont mené deux études impliquant 373 joueurs recrutés via les réseaux sociaux, Reddit, Discord et des listes de diffusion. Les participants ont rempli des questionnaires mesurant leur bien-être, leur santé mentale et leurs réactions émotionnelles après avoir terminé un jeu. Cela a notamment révélé que des niveaux plus haut de dépression post-fin de jeu cadraient avec des symptômes dépressifs plus marqués et à un bien-être général moindre, même si les chercheurs ont indiqué que le sens de cette relation restait encore flou.

L'étude a également établi que certains jeux sont plus propices que d'autres à déclencher ce phénomène de dépression post-fin. Tel est notamment le cas des RPG impliquant de nombreuses heures de jeu où on incarne véritablement un personnage qu'on façonne via nos choix au sein d'un univers prenant en compagnie d'autres protagonistes marquants, comme Elden Ring ou The Witcher 3, parmi les exemples principalement cités par l'étude. Un tel investissement de la part des joueurs a tendance à renforcer le sentiment de dépression au moment des crédits, lorsqu'il faut se résoudre à dire adieu à ce qui a littéralement constitué une partie de la vie des joueurs.

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Source : News-Medical.net