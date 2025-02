Après des années de mystère à ce sujet, on apprend via un ancien employé influent de PlayStation la raison qui a fait qu'un Demon's Souls risque de ne jamais voir le jour.

Depuis son départ définitif de PlayStation après 30 ans dans la boîte, dont une partie à sa tête, Shuhei Yoshida semble être dans une humeur à déballer son sac et certains secrets jusqu'alors bien gardés de son ancien employeur. Parmi ceux-ci, les raisons derrière le fait que Demon's Souls 2 n'a jamais vu la lumière du jour, et n'existera peut-être jamais, dans le cadre d'une interview entre l'homme et Sacred Symbols dans leur dernier podcast.

Demon's Souls 2 condamné aux ténèbres à cause de PlayStation ?

Demon's Souls premier du nom, sorti sur PS3 en 2009, était le fruit d'une étroite collaboration entre FromSoftware et Sony Interactive Entertainment. Il s'agit historiquement de la toute première ébauche de la désormais emblématique formule Souls-like du réputé studio japonais. Sauf que celui-ci n'a pas été édité en Occident par Sony, mais par Atlus et Bandai Namco. À l'époque, Sony ne voyait en effet pas l'intérêt d'une telle manœuvre, en raison d'une trop grande difficulté et de playtests préliminaires négatifs. Une grosse erreur de jugement, selon Shuhei Yoshida, en partie a priori par sa faute. « J'avais essayé le jeu pendant deux heures, et j'étais toujours bloqué au début. Je l'avais trouvé incroyablement mauvais, et je l'ai mis de côté ».

Ainsi, alors qu'un Demon's Souls 2 était pendant un temps dans les cartons, FromSoftware avait finalement décidé de couper les ponts avec PlayStation, visiblement blessé par la réception froide du premier opus par la branche gaming de Sony. « FromSoftware travaillait déjà sur Demon's Souls 2. Mais la façon dont PlayStation les a traités avec le premier les a déçus », confie Shuhei Yoshida. On peut donc remercier Bandai Namco pour ce qui plus tard deviendra Dark Souls, qui lancera véritablement l'énorme succès planétaire qu'on connaît de la franchise et de la formule Souls-like.

Les deux entités se sont en revanche rabibochées avec la sortie de Bloodborne, exclusivité phare de la PS4 sortie en 2015. Il se pourrait d'ailleurs que FromSoftware remette le couvert avec un Bloodborne 2 extrêmement attendu, d'après un récent sondage diffusé par le studio japonais. Les vieilles rancunes du passé pourraient donc être de l'histoire ancienne, et l'idée d'un Demon's Souls 2 à nouveau faire son chemin ? L'avenir nous le dira.

© FromSoftware

Source : Sacred Symbols via Patreon