Depuis son lancement en août 2025, Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 continue d’être régulièrement agrémenté de nouveaux contenus additionnels. Les DLC s’enchaînent afin d’enrichir le roster et prolonger l’expérience pour les joueurs, dans le prolongement de la conclusion en apothéose de l’anime avec le film Forteresse Infinie. Et devinez qui fera son arrivée dans le jeu ?

Kochô Shinobu rejoint Demon Slayer The Hinokami Chronicles 2 dans sa version Forteresse Infinie

Dernière arrivée en date donc, Kochô Shinobu dans sa version issue du film La Forteresse Infinie. La Pilier de l’Insecte rejoint donc le casting en tant que personnage jouable, avec un ensemble de contenus dédiés dont de nouvelles répliques, des éléments de personnalisation et des décorations inédites. La plus jeune fille de la famille Kocho est proposée en achat individuel au prix de 4,99€, ou via le Passe personnages Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba – La Forteresse Infinie à 29,99€.

SEGA confirme également l’arrivée prochaine de Dôma dans le courant du mois de mai, ultime personnage du Passe de Personnage, prévu pour le courant du mois de mai. De plus amples informations à son sujet seront communiquées ultérieurement. Pour rappel, Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 est disponible sur PS5, Xbox Series, PC, Nintendo Switch, PS4 et Xbox One.











Source : SEGA