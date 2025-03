Décidément, les jeux de combat adaptés de manga ont la cote en ce moment. One Piece Pirates Warriors 4 annonçait des chiffres de vente en croissance dernièrement, tandis que le futur jeu Hunter x Hunter a enfin donné sa date de sortie. C'est désormais officiel, il faudra compter sur un autre titre cette année et pas des moindres ! ll s'agit du nouveau jeu adapté de Demon Slayer, qui se dévoile avec une bande-annonce que beaucoup attendaient.

Le combat reprend bientôt pour Demon Slayer

Les fans de Demon Slayer ont eu la belle surprise d'une nouvelle annonce de jeu en décembre dernier. Il s'agit de The Hinokami Chronicles 2, qui poursuit donc la licence débutée en 2021 avec un premier opus qui a reçu un accueil mitigé, mais avait le mérite de pousser le manga sur la scène des jeux de combat.

Ce Demon Slayer Chronicles 2 se dévoile enfin concrètement dans un trailer partagé par Sega. Pour donner l'eau à la bouche aux joueuses et joueurs, il prend pour décor l'arc du Quartier des plaisirs. Les fans apprécient grandement cet arc, qui introduit des personnages particulièrement marquants du manga.

Le nouveau jeu Demon Slayer suivra vraisemblablement le modèle du premier The Hinokami Chronicles. Vous serez invités à revivre les événements phares du manga de Koyoharu Gotoge. Entre les cinématiques et les combats cultes en 3D, vous naviguerez sur la carte du jeu, dans la peau de plusieurs personnages emblématiques, tels que Tanjiro, Zenitsu et Inosuke.

Demon Slayer The Hinokami Chronicles 2 sortira officiellement le 5 août 2025, sur à peu près toutes les platformes : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC (Steam). Plusieurs éditions sont déjà prévues. Vous pourrez compter sur la standard, en numérique ou en physique. En plus, une édition deluxe serait au programme avec du contenu supplémentaire (personnages, skins et accès anticipé). Les précommandes devraient vous faire bénéficier de clés bonus pour des personnages. Avec l'arrivée des prochains films adaptés du manga, les fans vont être gâtés !