Delta Force continue de régaler sa communauté et propose toujours des cadeaux à récupérer. Mais attention, il ne reste plus beaucoup de temps pour en profiter.

Alors que sa campagne solo Black Hawk Down vient tout juste d’être lancée, Delta Force en profite pour attirer encore un peu plus l’attention des joueurs. Pour marquer le coup, le jeu propose toujours une double opération de contenus gratuits à récupérer, aussi bien pour le mode solo que pour le multijoueur. Une manière efficace de relancer l’engagement autour de ce FPS free-to-play, lancé en décembre 2024.

Delta Force, l’alternative à Battlefield

Développé par Timi Studio et édité par Team Jade, Delta Force se positionne comme une alternative gratuite à Battlefield, avec des affrontements dynamiques et une approche moderne du shooter tactique. Si son mode multijoueur est au cœur de l’expérience, l’arrivée d’une campagne solo plus cinématographique permet au jeu de toucher un public plus large.

Pour l’occasion, deux campagnes Twitch Drops sont en cours jusqu’au 20 mars, avec de nombreuses récompenses à la clé. Le principe est simple : il suffit de regarder un stream partenaire avec la mention [DROPS] pendant une durée déterminée, et les bonus tombent.

Du côté du mode multijoueur, on peut récupérer :

Weekend Luck Supply Pack et Warfare 2x EXP Card : regardez le stream pendant 15 minutes et récupérez les récompenses

Standard Gear Ticket et Premium Weapon EXP Token : regardez le stream pendant 30 minutes et récupérez les récompenses

Emote Hands-up Agree : regardez le stream pendant 1 heure et récupérez la récompense

SG552 Advanced Full Pack et 2x Merit Card : regardez le stream pendant 2 heures et récupérez les récompenses

M4A1 - Tactical Operation : regardez le stream pendant 4 heures et récupérez la récompense

La campagne solo Black Hawk Down de Delta Force n’est pas en reste : elle propose le même type de récompenses, également réparties selon le temps passé devant les streams. Avec :

Starfall WKND Lucky Sply et Warfare 2x EXP Card : regardez le stream pendant 15 minutes et récupérez les récompenses

Standard Gear Ticket et Premium Weapon Exp Token : regardez le stream pendant 30 minutes et récupérez les récompenses

Emote Hands-up Agree : regardez le stream pendant 1 heure et récupérez la récompense

SG552 Advanced Full Pack et 2x Merit Card : regardez le stream pendant 2 heures et récupérez les récompenses

M4A1 - Tactical Operation : regardez le stream pendant 4 heures et récupérez la récompense

Une stratégie bien pensée

Avec cette opération, Delta Force cherche clairement à fidéliser sa base de joueurs tout en attirant de nouveaux profils. Offrir du contenu sans frais, c’est aussi une manière intelligente de valoriser les deux piliers du jeu : l’action multijoueur rapide et le solo narratif. Reste à voir si ces efforts suffiront à inscrire Delta Force dans la durée face à une concurrence toujours plus féroce. Mais une chose est sûre : les cadeaux gratuits, ça fait toujours plaisir.

Source : Twitch