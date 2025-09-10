Depuis sa sortie en décembre 2024, Delta Force a réalisé un sacré bout de chemin. Outre les nombreuses nouveautés qu’il a accueillies dans le cadre de sa cinquième saison, notamment marquée par l’arrivée d’un mode solo pour la campagne, de deux nouvelles maps, d’un opérateur supplémentaire et de trois armes inédites, le FPS de Team Jade s’est également exporté sur PS5 et Xbox Series, où il a ainsi pu agrandir sa communauté. Une communauté qui se prépare désormais pour le lancement de la sixième saison du jeu : War Ablaze.

Delta Force lève le voile sur son prochain opérateur

En effet, dès le 23 septembre, le free-to-play entamera d’ores et déjà un nouveau chapitre de son histoire, qui sera naturellement marquée par l’arrivée d’un certain nombre de nouveautés. L’une d’elles n’est alors autre que Landon Harrison, plus communément appelé Raptor, qui fera office de nouvel opérateur pour les joueurs de Delta Force. Son principal atout ? Son gameplay articulé autour d’un drone, qui lui permettra non seulement de marquer tous les ennemis à sa portée, mais aussi de servir de bombe téléguidée si nécessaire.

Raptor disposera toutefois également de bien d’autres atouts dans sa manche. Dans son trailer de présentation, Team Jade nous révèle par exemple sa capacité à utiliser des grenades EMP, capables de désactiver toutes sortes d’équipements électroniques, ainsi que deux traqueurs : l’un pour révéler les traces les plus récentes laissées par les ennemis, l’autre pour nous avertir lorsque l’on se trouve dans le viseur de l’un d’eux. De quoi apporter de nouvelles façons de jouer à Delta Force donc, et surtout renforcer le côté tactique de l’expérience.

En outre, War Ablaze marquera naturellement l’apparition de nombreux contenus supplémentaires, parmi lesquels une nouvelle map, au moins deux armes inédites, mais aussi un nouveau véhicule : le F-45A Fighter Jet. Plus d’informations à ce sujet devraient tomber dans les jours à venir, peu avant le lancement de la saison. En revanche, on ignore encore si les créateurs de Delta Force prévoient d’ajouter le mode coop à la campagne sur consoles, où il est mystérieusement absent depuis près d’un mois. Réponse, on l'espère, très prochainement.