Delta Force frappe fort et lance sa nouvelle saison avec plein de contenus gratuits au programme. Parfait pour renouveler l’expérience de jeu et apporter une bonne dose de neuf.

La nouvelle saison de Delta Force, sobrement intitulée Break, débarque ce jour (9 juillet 2025) et promet de faire bouger les lignes du célèbre FPS signé Team Jade. Entre du combat sur l’eau, de nouveaux modes de jeu et l’arrivée d’une opératrice redoutable, cette saison 5 s’annonce comme la plus ambitieuse à ce jour. Voici tout ce qu’il faut retenir de cette nouvelle vidéo de présentation.

Une saison Delta Force qui veut casser les codes

Delta Force continue sa montée en puissance. Alors que le jeu cartonne sur Steam et prépare son arrivée sur consoles, la saison 5 entend bien proposer un contenu plus varié et plus audacieux. Dans cette bande-annonce, le ton est clair : Break va ajouter du neuf, tant sur le plan du gameplay que de l’expérience de jeu.

Jusqu’à présent, la campagne Black Hawk Down était uniquement accessible en coop, ce qui ne convenait pas à tous les joueurs. Avec Break, un mode solo est enfin introduit. Les joueurs pourront désormais vivre la campagne à leur rythme, sans avoir à attendre de matchmaking. Une bonne nouvelle pour celles et ceux qui aiment progresser seuls… ou qui en ont marre de tomber sur des coéquipiers peu fiables.

Des combats sur l’eau pour varier les approches

C’est sans doute la nouveauté la plus spectaculaire : Delta Force passe à l’action aquatique. La nouvelle carte Cyclone mise tout sur les environnements marins, avec des affrontements en Jet Ski, des attaques sous-marines et des flancs possibles par voie d’eau. C’est dynamique, c’est original, et ça change totalement la façon d’aborder un match à grande échelle (32 contre 32).

L’autre nouvelle carte, Prison, propose une formule plus tactique et plus fermée. Il faudra y coopérer pour trouver du loot, explorer des zones verrouillées et surtout localiser une sortie générée aléatoirement. Un mix entre extraction shooter et puzzle, qui montre la volonté du studio de renouveler les formules classiques du genre.

Une nouvelle opératrice mobile et redoutable

La saison 5 de Delta Force marque aussi l’arrivée de Tempest, alias Claire Ann Byers. Très présente dans la communication autour de cette mise à jour, cette opératrice rousse dispose d’une mobilité impressionnante. Elle peut enchaîner les roulades tactiques et activer un boost de vitesse via son Spine Surge. Un atout de choix pour les joueurs agressifs.

Autre nouveauté plus esthétique : un Collection System fait son apparition. Les joueurs pourront y exposer leurs skins, charms, et autres objets obtenus dans le jeu. Une manière de valoriser l’investissement en jeu et d’afficher fièrement ses récompenses les plus rares.

Comme toujours, cette nouvelle saison de Delta Force apporte son lot de correctifs techniques, d’ajustements de gameplay et d’améliorations de qualité de vie. Team Jade semble vouloir capitaliser sur le succès du jeu tout en restant à l’écoute de sa communauté.

Source : Team Jade