Si le monde du jeu vidéo réserve de très bonnes nouvelles, il faut aussi parfois s'attendre à des annonces moins réjouissantes. C'est justement le cas cette fois pour le FPS Delta Force, qui brille pourtant depuis un moment grâce à sa superbe campagne solo gratuite.

Delta Force prend du retard sur consoles

Les joueurs console vont devoir patienter. Delta Force, le FPS multijoueur de Team Jade et TiMi Studio Group, ne sortira pas comme prévu au premier trimestre 2025 sur PS5 et Xbox Series X/S. Shadow Guo, directeur du jeu, a confirmé le report lors d’une session de questions-réponses.

L’équipe assure que le jeu progresse bien, mais il reste encore du travail pour équilibrer l’expérience sur console. Les développeurs veulent affiner le gameplay à la manette, améliorer la fluidité des interactions et s’assurer que tout fonctionne parfaitement avant la sortie.

Plutôt que de précipiter le lancement, ils préfèrent prendre le temps nécessaire pour offrir une expérience de jeu optimale. Aucune nouvelle date n’a été communiquée, mais une feuille de route dédiée aux versions console sera partagée plus tard.

Du nouveau pour les joueurs PC

Si les joueurs console doivent attendre, ceux sur PC auront bientôt du contenu inédit. La prochaine mise à jour ajoutera une Kill Cam, permettant de revoir les éliminations. Certaines cartes auront aussi une version nocturne, accompagnée de nouveaux éléments de gameplay adaptés à ces environnements. Les développeurs promettent également des optimisations et d’autres améliorations tout au long de l’année. Un nouveau livestream est prévu prochainement pour révéler plus de détails.

Même si ce retard peut être frustrant, il s’agit d’un choix stratégique. Team Jade veut s’assurer que la version console soit aussi fluide et agréable que possible avant sa sortie. Les joueurs devront faire preuve de patience, mais le studio semble déterminé à proposer un jeu bien fini. Reste à voir quand les nouvelles versions seront prêtes, et si elles tiendront toutes leurs promesses.

Source : Team Jade