La semaine dernière, Delta Force teasait une annonce extrêmement attendue par un grand nombre de joueurs : celle de son arrivée sur consoles. En effet, après avoir été reportées à une date indéterminée en février dernier, les versions PS5 et Xbox Series du titre de Team Jade ont doucement mais sûrement recommencé à faire parler d’elles alors que le studio se prépare au lancement de la prochaine saison du jeu. Et c’est d’ailleurs à l’occasion d’un long stream de présentation dédié à cette dernière que la bonne nouvelle a finalement été lâchée.

Delta Force arrive sur PS5 et Xbox Series

C’est donc désormais officiel : Delta Force débarquera dès le 19 août 2025 sur PS5 et Xbox Series, où il sera évidemment gratuit pour tous. Les joueurs consoles pourront alors librement rejoindre leurs homologues PC dans la bataille grâce à la prise en charge de la fonctionnalité crossplay, en sachant que le cross-plateforme sera également de la partie. « Inscrivez-vous une fois, jouez partout » annonce en effet Team Jade, en confirmant que vos données de progression seront synchronisées sur l’ensemble des supports sur lesquels vous jouez.

Comme sur PC et mobile, les joueurs consoles pourront alors accéder à l’ensemble des contenus actuellement disponibles pour Delta Force, sans limite. Cela comprend évidemment tous les modes de jeu (Guerre, Opérations et Black Hawk Dawn), mais également les Opérateurs, les DLC, les contenus de saisons et plus encore. Team Jade précise par ailleurs que des options d’aide à la visée ont été ajoutées au titre afin d’assurer une meilleure prise en charge de l’expérience à la manette. Un point qui, comme on le sait, était notamment à l'origine du report du jeu.

Du contenu exclusif pour les précommandes

Enfin, bien qu’il soit free-to-play, sachez que Delta Force propose malgré tout une offre de précommande exceptionnelle pour les joueurs qui le souhaitent. En échange de la somme de 8.99€, vous pourrez ainsi recevoir les contenus numériques suivants :

750 pièces Delta

M249 – Immortel

Vityaz – Aérospatiale

CAR-15 – Atlantis

2 jetons d’EXP d’arme premium

5 jetons d’EXP d’arme intermédiaire

En sachant que, comme le précise le studio : « Nous sommes fermement engagés à garantir l’absence de pay-to-win ». Avant de poursuivre : « Le fair-play est une priorité, et notre équipe anti-triche dédiée, Sécurité G.T.I., veille à une expérience de jeu équitable en traquant et éliminant les tricheurs ».

Source : Team Jade