Delta Force: Hawk Ops continue sur sa lancée. Après un lancement remarqué en janvier 2025, le jeu de tir tactique revient avec une saison 4 riche en nouveautés. Et autant dire que les développeurs de TiMi Studio ne comptent pas ralentir le rythme.

Nox, un nouvel opérateur qui ne fait pas dans la dentelle dans Delta Force

Au cœur de cette nouvelle saison de Delta Force, on découvre Nox, un tout nouvel opérateur. Son style ? Infiltration, éliminations rapides, et gadgets high-tech. Il dispose d’un drone capable de repérer (et d’exploser) ses cibles. Son atout ultime brouille les capteurs ennemis pour frapper sans être vu.

Mais ce n’est pas tout pour Delta Force. Les ennemis blessés par Nox voient leur soin ralentir, et il faut plus de temps pour les réanimer. Autant dire que croiser son chemin peut vite tourner au cauchemar. Il s’adresse clairement aux joueurs expérimentés, fans de gameplay agressif et stratégique.

Autre ajout majeur de la saison : deux nouveaux niveaux de difficulté pour les missions Zero Dam. Désormais, les joueurs pourront choisir entre Normal et Difficile. Une bonne manière de tester ses réflexes… et son sens du travail d’équipe. TiMi mise ici sur le challenge pour Delta Force. Et ça tombe bien : la communauté demandait depuis longtemps plus de variété dans les missions.

Du nouvel équipement pour varier les approches

Côté arsenal, la saison 4 de Delta Force introduit deux nouveaux gadgets : une flashbang tactique, toujours utile pour désorienter un groupe d’ennemis et le Whirlwind Disc, un objet inédit qui ralentit les mouvements adverses, parfait pour les coincer dans une embuscade. Ces ajouts renforcent encore l’aspect tactique du jeu, avec plus d’options pour contrôler le rythme des affrontements.

Prévue pour le 21 avril 2025, cette saison 4 marque aussi la fin de la première phase de contenu promise par TiMi après la sortie du jeu. Le mode Victory Unite, initialement attendu en même temps, a finalement été repoussé au 30 mai. Un léger retard, probablement pour peaufiner l’expérience. Une nouvelle feuille de route devrait d’ailleurs être annoncée très bientôt. Et si l’on en croit le rythme actuel, l’avenir de Delta Force: Hawk Ops s’annonce chargé.

Source : TiMi Studio