Le FPS Delta Force n’a pas dit son dernier mot. Concurrent de Battlefield, le jeu s’offre une grosse mise à jour de contenu avec pas mal de nouveautés gratuites.

Il n'y a pas que Battlefield 6 dans la vie et le free-to-play Delta Force aime aussi surprendre ses joueurs. Sa nouvelle mise à jour mi-saison vient d’être présentée et elle mélange nouveautés classiques et partenariat inattendu. De quoi relancer l’intérêt pour ce FPS en ligne.

Delta Force s'offre une mise à jour

Bonne nouvelle pour les amateurs de nouveauté sur Delta Force : un tout nouveau fusil, le KC 17, arrive dans l’arsenal. À première vue, il ressemble à un fusil d’assaut, mais il faudra le tester en jeu pour découvrir ses véritables capacités. Une façon simple mais efficace de renouveler les stratégies en multijoueur.

La surprise vient surtout de la collaboration avec Alan Walker, DJ norvégien aux millions d’auditeurs sur Spotify. Le musicien fera son entrée dans Delta Force avec un événement dédié. Au programme : des cartes au trésor à trouver, des bons d’armement à gagner et des skins d’armes aux couleurs de son univers. Un croisement étonnant entre électro et fusillades qui devrait marquer les esprits.

Le pari des crossovers

Delta Force n’est pas le premier à s’aventurer sur ce terrain. Depuis le succès de Fortnite, les crossovers sont devenus monnaie courante dans les jeux de tir. Certains fans adorent, d’autres trouvent ça trop éloigné de l’ambiance d’origine. Avec Alan Walker, le studio prend un risque, mais offre aussi une expérience plus originale que les simples ajouts cosmétiques.

Enfin, les joueurs consoles n’auront plus longtemps à attendre. Delta Force fera officiellement son entrée sur Xbox et PlayStation le 19 août. Cette sortie marque une étape importante pour le jeu, jusque-là uniquement disponible sur PC. Pour célébrer l’événement, le studio a prévu un petit cadeau : des cosmétiques exclusifs réservés à ceux qui se connecteront depuis leur console.

Ces bonus visuels pourraient bien attirer les collectionneurs et les fans de personnalisation. Reste à savoir si certains joueurs PC se laisseront tenter par une seconde version pour compléter leur collection. Ce lancement élargit en tout cas la communauté, promettant des serveurs plus actifs et des affrontements plus variés, toutes plateformes confondues.

Source : Delta Force