Malgré les critiques assassines sur la campagne Black Hawk Down ou le multijoueur, Delta Force Hawk Ops ne s'avoue pas vaincu et a encore des cartes à jouer.

La version console de Delta Force Hawk Ops est toujours en développement, et d'après le studio, elle progresse bien. Les équipes ont néanmoins besoin d'un peu de temps pour équilibrer et optimiser l'expérience à la manette notamment. Et plutôt que de décevoir une nouvelle fois, Team Jade n'a pas communiqué de fenêtre de sortie. Il faut dire que les développeurs travaillent pour offrir des nouveaux contenus gratuits aux joueuses et aux joueurs PC à l'image d'une killcam, des versions nocturnes de certaines cartes en multi, des éléments inédits de gameplay, ainsi que des améliorations et optimisations. Une autre grosse nouveauté arrive et elle a leaké.

Delta Force Hawk Ops compte encore surprendre

Delta Force Hawk Ops se traîne pour l'instant une mauvaise réputation, surtout en raison des vives critiques sur la campagne Black Hawk Down. Pour résumer la situation, la difficulté fait grincer des dents et est jugée trop élevée pour des joueuses et joueurs solo. Au cours d'une interview pour Videogamer, le directeur du game design Ricky Liao a révélé que le studio est en train de travailler sur des « changements d'équilibrage pour rendre le jeu plus équitable ». Des modifications qui devraient concerner autant la campagne que le multijoueur.

Mais Delta Force Hawk Ops vous prépare également une grosse nouveauté surprise avec l'implémentation d'un mode solo pour la campagne de Black Hawk Ops. « Nous introduisons un mode solo qui offrira une expérience plus accessible aux joueurs qui préfèrent jouer seuls, tout en conservant les éléments tactiques essentiels du jeu » a confié Ricky Liao. De ce fait, la difficulté en solo devrait être ajustée, alors qu'actuellement, elle est identique si vous jouez à la campagne de Delta Force Hawk Ops seul ou à plusieurs.

Cependant, le studio de ce nouveau Delta Force est plutôt clair, ne vous attendez pas non plus à une balade de santé où vous pourrez foncer dans le tas sans réfléchir. « Delta Force Hawk Ops Black Hawk Down n'est pas un jeu de tir rapide. Le défi oblige les joueurs à faire preuve d'esprit critique, à élaborer des stratégies et à collaborer efficacement avec leurs coéquipiers, ce qui crée un niveau de tension et de réalisme qui reflètent les opérations militaires réelles » a-t-il ajouté.

Source : Videogamer.