Disponible depuis décembre 2024, Delta Force a marqué le grand retour de la franchise après des années de silence. La série est désormais devenue un free-to-play offrant une expérience principalement multijoueur autour de deux gros modes de jeu : l’un plutôt dans la veine d’un Battlefield, et l’autre axé extraction. Le succès est plutôt au rendez-vous, les joueurs sont encore nombreux sur PC et le titre atterrira prochainement sur PS5 et Xbox Series. Histoire d’éclaircir quelques zones d’ombre concernant le portage, la Team Jade a répondu à quelques questions fréquentes et nous a annoncé qu’une fonctionnalité hyper attendue sera bien de la partie dès le lancement et que d’autres, tout aussi attendues, arriveront un peu plus tard.

Delta Force fait les choses bien sur PS5 et Xbox Series

Depuis plusieurs années maintenant, les jeux multijoueur sont presque tous ouverts au crossplay. Jouer avec des joueurs Xbox Series depuis sa PS5 ou même avec des joueurs PC est devenu monnaie courante. Pour autant, si cette fonctionnalité peut plaire et même permettre à certains jeux d’être ultra-populaires, elle peut aussi poser problème à certains joueurs. Entre le manque de précision ou l’aide à la visée trop assistée des joueurs à la manette qui hérisse les poils des PCistes, ou le cheat trop banal sur PC qui rend fou les joueurs sur consoles… chacun à a redire. C’est pour ça que Delta Force offrira une option pour activer ou non le crossplay sur consoles. Une fonctionnalité que beaucoup de joueurs demandent et qui n’est pas toujours présente sur les jeux compétitifs. Mais avec Delta Force la Team Jade a pensé à tout et permettra aux joueurs de choisir eux-mêmes de jouer entre consoles PS5 et Xbox, ou de rejoindre ceux sur PC également. On notera aussi que le contrôle du FOV sera aussi de la partie, là encore une excellente chose.

D'autres fonctionnalités attendues arriveront un peu plus tard

Les fans devraient donc être plutôt contents de la nouvelle. Les développeurs ne comptent pas faire un portage au rabais et souhaitent même l'optimiser au maximum. Ils annoncent d’ailleurs que le jeu tournera nativement à 60 fps dès sa sortie, en 1440p sur PS5 et Xbox Series X et en 1080p sur Xbox Series S. Pour les joueurs PS5 Pro et/ou ceux qui cherchent davantage de performances avec le support du 120Hz par exemple, il faudra patienter. Les développeurs affirment plancher dessus, mais ne nous confirment rien pour autant. Ce n’est pas encore vraiment à l’ordre du jour, mais certainement à l’avenir. Team Jade explique que d'autres mises à jour et fonctionnalités arriveront certainement plus tard dans l’année, comme un mode performance. Pas de patch PS5 Pro de mentionner malheureusement, il semblerait qu’il faudra se contenter de la même expérience pour tous les joueurs PS5. Rendez-vous le 19 aout prochain sur PS5 et Xbox Series pour voir ce que ça donnera.

Source : Delta Force officiel