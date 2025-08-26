Delta Force vient malgré ses qualités décevoir de très nombreux joueurs avec une absence très remarquée qui gêne une grande partie de la communauté du FPS.

Le retour de Delta Force était attendu de pied ferme par les fans de FPS tactiques sur console. Car ou, le jeu est désormais disponible sur PS5 et Xbox Series X|S, mais une surprise de taille gâche un peu la fête. Avec l'absence d'une mécanique qui dérange.

Une option absente sur Delta Force

En fait, sur PC sur Delta Force, les joueurs peuvent choisir entre jouer en solo ou profiter du mode coop. Sur consoles, en revanche, une seule option apparaît : “Fighting Alone”, autrement dit la campagne en solo forcée. Une différence qui n’est pas passée inaperçue. Très vite, les communautés sur Steam et Discord ont réagi. Beaucoup rappellent que, trois mois plus tôt, les développeurs avaient promis le crossplay et la coop campagne sur consoles. Pour certains, c’est une véritable trahison.

Pour l’instant, ni Team Jade (le studio) ni TiMi Studio Group (l’éditeur) n’ont pris la parole. Impossible donc de savoir si le mode coop arrivera plus tard sur Delta Force, s’il a été repoussé… ou abandonné. Ce silence alimente la frustration et laisse planer le doute sur les intentions des développeurs. Forcément, tout le monde attend des nouvelles concrètes car pour l'instant c'est la déception qui prime.

Un lancement qui divise

Et ce n’est pas le seul problème de Delta Force. Sur consoles, plusieurs joueurs signalent aussi des bugs gênants : ennemis qui tirent à travers les murs, collisions manquantes sur certaines portes, ou encore un manque total d’options de difficulté. Résultat, l’expérience peut vite devenir frustrante.

Le retour de Delta Force, attendu depuis des années, aurait pu être une belle fête. Mais sans coop campagne sur consoles et avec ces problèmes techniques, le lancement laisse un goût amer. Reste à voir si une mise à jour viendra corriger le tir et rassurer une communauté déjà en colère.

Source : Team jade