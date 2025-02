Disponible en bêta ouverte depuis décembre dernier sur PC et attendant un certain Battlefield 6 qui à tout à prouver après l'échec de Battlefield 2042, le free-to-play Delta Force Hawk Ops s'est fendu d'une vaste opération séduction avec de nombreux contenus gratuits à récupérer. Cette campagne va bientôt se terminer, et il vous reste donc encore un peu de temps pour en profiter. Voici vos ordres de mission, si vous les acceptez.

Opération contenus gratuits à récupérer pour Delta Force

Depuis le 18 janvier, Delta Force Hawk Ops est sur le pied de guerre pour attirer son public, et principalement celles et ceux déçus par les derniers faits d'arme de son concurrent Battlefield. Cette vaste opération prend la forme de contenus gratuits à récupérer via les traditionnels Twitch Drops. Vous connaissez donc la musique : il faut regarder un stream partenaire pendant une durée déterminée pour obtenir divers éléments à utiliser en jeu.

En l'occurrence, les Twitch Drops relatifs à Delta Force Hawk Ops s'intéressent tant à des éléments pour gagner plus rapidement de l'expérience qu'à des éléments cosmétiques. L'événement se termine ce vendredi 14 février à 02h59 chez nous. Il vous reste ainsi encore un peu de temps pour en profiter. Voici les modalités pour récupérer les divers contenus gratuits proposés :

Rendez-vous sur une chaîne participante en live, en passant par la catégorie Delta Force sur Twitch et en repérant les streamers précisant « DROP » dans le titre de leur stream

Warfare 2x EXP Card : regardez le stream pendant 15 minutes afin de récupérer la récompense

Premium Weapon EXP Token : regardez le stream pendant 30 minutes afin de récupérer la récompense

Emote Waiting : regardez le stream pendant 1 heure afin de récupérer la récompense

2x Merit Card : regardez le stream pendant 2 heures afin de récupérer la récompense

ASV - Tiger Stripe : regardez le stream pendant 4 heures afin de récupérer la récompense

Étant donné que Delta Force n'est pour l'heure disponible que sur PC, ces récompenses s'adressent pour l'instant uniquement à cette version. Puisque Team Jade envisage de supporter le cross-play pour le titre, il se pourrait toutefois qu'ils soient utilisables sur leur pendant PS5, Xbox Series et mobiles. Les versions consoles et mobiles du jeu devraient quant à elles arriver dans le courant de l'été 2025, sauf nouveau report entre-temps. La campagne en collaboration avec le film Black Hawk Down arrivera de son côté le 21 février prochain, mais pour l'heure toujours uniquement sur PC.

