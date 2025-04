Team Jade et Tencent continuent de régaler les joueuses et les joueurs de Delta Force en leur offrant une pléthore de contenus gratuits tout au long du mois.

Le retour de Delta Force a été un franc succès. Si le jeu a encore besoin de mises à jour d’équilibrage, il a su fédérer une communauté fidèle. Une communauté qui risque de s'agrandir lors de sa sortie sur consoles, toujours prévue pour cette année aux dernières nouvelles. D’ici là, la Team Jade continue de gâter ses joueurs en leur offrant divers contenus gratuits. Devinez quoi, il y en a encore plein à récupérer.

Plein de contenus gratuits pour Delta Force

Double distribution de contenus gratuits. Tencent et Amazon se sont à nouveau associés pour récompenser les joueurs les plus fidèles comme les curieux. Cela prendra encore la forme de deux campagnes de Twitch Drops qui permettront de mettre la main sur des récompenses pour vous aider à progresser plus vite dans le jeu, comme sur des skins d’armes ou d’armures par exemple. Pour mémoire, cette opération permet donc à quiconque regarde des streams sur le jeu de récupérer des contenus gratuits de Delta Force. Pas besoin d’être abonné à Amazon Prime pour en profiter donc. Vous avez donc jusqu'à la mi-mai pour regarder jusqu’à 4h de stream de stream de n’importe quel vidéaste sur le jeu. Voici donc tous les cadeaux de Delta Force que vous pouvez récupérer et qui seront accessibles aussi pour le mode Operation ou Warfare.

Récompenses pour le mode Opération

Recruit Gear Ticket : regarder le stream pendant 15 minutes

: regarder le stream pendant 15 minutes Standard Gear Ticket : regarder le stream pendant 30 minutes

: regarder le stream pendant 30 minutes SG552 Advanced Full Pack : regarder le stream pendant 1 heure

: regarder le stream pendant 1 heure Armament Voucher X3 : regarder le stream pendant 2 heures

: regarder le stream pendant 2 heures P90 - Pioneer Blue : regarder le stream pendant 4 heures

Récompenses pour le mode Warfare

Warfare 2x EXP Card : regarder le stream pendant 15 minutes

: regarder le stream pendant 15 minutes Premium Weapon EXP Token : regarder le stream 30 minutes

: regarder le stream 30 minutes 2x Merit Card (1 Match) : regarder le stream pendant 1 heure

: regarder le stream pendant 1 heure Armament Voucher X3 : regarder le stream pendant 2 heures

: regarder le stream pendant 2 heures IFV - Black Shark : regarder le stream pendant 4 heures

Pour récupérer ces cadeaux de Delta Force, rien de plus simple, mais vous avez jusqu'au 12 mai 2025 à 17h00 pour faire la manipulation suivante. Comme toujours, on rappelle que vous n'êtes pas obligé de rester devant votre écran, vous pouvez très bien laisser tourner un stream tourner en coupant le son. Voici la marche à suivre pour récupérer les Twitch Drops de Delta Force :

Allez sur le site officiel et liez votre compte Twitch

Suivez les instructions pour lier les deux comptes

Regardez vos streamers favoris jouer à Delta Force pendant au moins 4 heures pour obtenir l'intégralité des contenus Note importante : il faut que le, ou la streameuse ait le « Drорѕ Aсtіvéѕ » dаnѕ lа dеѕсrірtіоn dе ѕа сhаînе.

au moins 4 heures pour obtenir l'intégralité des contenus Une fois les heures de visionnage atteintes, vous recevrez une notification.

Connectez-vous à votre compte Delta Force sur PC ou consoles pour recevoir les récompenses

Source : Team Jade