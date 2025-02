Lancé en décembre 2024, Delta Force se veut une alternative free-to-play au mastodonte d'Electronic Arts qu'est Battlefield. Team Jade entretient de grands projets pour lui, dont un sorti ce 21 février, qui plus est également disponible gratuitement : la campagne solo Black Hawk Down. L'idée est donc ici de proposer une expérience scénarisée plus cinématique, en opposition avec la composante multijoueur du jeu de base. Pour bien marquer le coup, nous avons donc droit ici à une double opération pour récupérer des contenus gratuits sur l'un et sur l'autre.

Du contenu gratuit à gogo pour le jeu de base Delta Force

Cette double opération de contenus gratuits à récupérer sur Delta Force prend donc encore une fois la forme de deux campagnes Twitch Drops actives jusqu'au 20 mars. Vous connaissez donc globalement la musique : il convient de se rendre sur un stream partenaire de l'événement, et le regarder pendant une durée déterminée pour obtenir les items correspondants. Pour savoir quels streamers sont de la partie, il suffit de voir si le titre de leur stream contient la mention [DROPS]. Il est autrement indispensable de disposer d'un compte Twitch, et de l'associer à la plateforme sur laquelle le jeu est installé, comme Steam par exemple.

Commençons donc par le topo des contenus gratuits à récupérer sur Delta Force dans le cadre de sa campagne Twitch Drop. Vous pouvez retrouver le détail des récompenses et leurs conditions d'obtention via la liste ci-dessous :

Rendez-vous sur une chaîne participante en live

Weekend Luck Supply Pack et Warfare 2x EXP Card : regardez le stream pendant 15 minutes et récupérez les récompenses

Standard Gear Ticket et Premium Weapon EXP Token : regardez le stream pendant 30 minutes et récupérez les récompenses

Emote Hands-up Agree : regardez le stream pendant 1 heure et récupérez la récompense

SG552 Advanced Full Pack et 2x Merit Card : regardez le stream pendant 2 heures et récupérez les récompenses

M4A1 - Tactical Operation : regardez le stream pendant 4 heures et récupérez la récompense

Du contenu gratuit pour la campagne solo Black Hawk Down

Passons ensuite aux contenus gratuits à récupérer relatifs à la campagne Black Hawk Down de Delta Force. Là encore, le fonctionnement est le même, comme indiqué ci-dessous :

