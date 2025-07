Ce 9 juillet, le FPS free-to-play de Team Jade et Timi Studio Delta Force Hawk Ops entre déjà dans sa Saison 5, baptisée Break, en attendant une sortie sur PS5 et Xbox Series très attendue et prévue le 19 août 2025. Pour marquer le lancement de cette cinquième saison riche en nouveautés comme un mode solo, des combats sur l'eau et une nouvelle opératrice, le titre célèbre la chose en offrant une foultitude de contenus gratuits aux joueurs. On vous briefe plus en détails.

Nouvelle opération cadeaux gratuits pour Delta Force Hawk Ops

En attendant un certain Battlefield 6, Delta Force Hawk Ops est sur le pied de guerre pour attirer son public, et principalement celles et ceux déçus par les derniers faits d'arme de Battlefield 2042. Cette vaste opération séduction prend ainsi la forme de contenus gratuits à récupérer via les traditionnels Twitch Drops. Vous connaissez donc la musique : il faut regarder un stream partenaire pendant une durée déterminée pour obtenir divers éléments à utiliser en jeu, en pensant avant de le faire à lier le compte de la plateforme sur laquelle vous jouez à Delta Force Hawk Ops et votre compte Twitch.

En l'occurrence, les Twitch Drops relatifs à Delta Force Hawk Ops s'intéressent donc tant à des éléments pour gagner plus rapidement de l'expérience qu'à des éléments cosmétiques. La chose se divise cependant en trois parties : Break - Warfare et Break - Operations, qui se terminent toutes deux le mardi 5 août à 01h59 chez nous ; et Showmatch Drops, qui se termine quant à elle le 14 juillet à la même heure. Vous avez ainsi amplement le temps pour récupérer les contenus gratuits des deux premières parties, mais il faudra se dépêcher pour la troisième. Voici donc les modalités pour récupérer les divers contenus gratuits proposés, par ordre de priorité :

Showmatch Drops pour Delta Force Hawk Ops

Rendez-vous sur une chaîne participante en live, dont TheBurntPeanut, DesmondPilak, Gingy, HyperRatTV, RealKraftyy et d'autres encore

Int Arms Selection Pack : Regardez un stream pendant 15 minutes

: Regardez un stream pendant 15 minutes Armament Voucher : Regardez un stream pendant 30 minutes

: Regardez un stream pendant 30 minutes Premium Weapon EXP Token et Standard Gear Ticket : Regardez un stream pendant 1 heure

: Regardez un stream pendant 1 heure Desert Eagle-Action Time : Regardez un stream pendant 1 heure 30 minutes

Break - Operations

Rendez-vous sur une chaîne participante en live, dont Mickalow, TaisonTV, POACH, Winghaven, DeltaForceGameOfficial et d'autres encore

Recruit Gear Ticket et Standard Gear Ticket : Regardez un stream pendant 15 minutes

: Regardez un stream pendant 15 minutes Spray Paint - Ratty : Regardez un stream pendant 30 minutes

: Regardez un stream pendant 30 minutes SG552 Advanced Full Pack : Regardez un stream pendant 1 heure

: Regardez un stream pendant 1 heure Armament Voucher X3 : Regardez un stream pendant 1 heure 30 minutes

: Regardez un stream pendant 1 heure 30 minutes QBZ95-1 - Action Time : Regardez un stream pendant 2 heures

Break - Warfare

Rendez-vous sur une chaîne participante en live, dont TaisonTV, Winghaven, Enders, DeltaForceGameOfficial, lelemochila et d'autres encore

Warfare 2x XP Card et Premium Weapon XP Token XP : Regardez un stream pendant 15 minutes

: Regardez un stream pendant 15 minutes Spray Paint - Ratty : Regardez un stream pendant 30 minutes

: Regardez un stream pendant 30 minutes ASV Action Time : Regardez un stream pendant 1 heure

: Regardez un stream pendant 1 heure Armament Voucher X3 : Regardez un stream pendant 1 heure 30 minutes

: Regardez un stream pendant 1 heure 30 minutes Recon Helo - Action Time : Regardez un stream pendant 2 heures

Étant donné que Delta Force n'est pour l'heure disponible que sur PC, ces récompenses s'adressent pour l'instant uniquement à cette version. Puisque Team Jade envisage de supporter le cross-play pour son FPS free-to-play, il se pourrait toutefois qu'ils soient utilisables sur leur pendant PS5, Xbox Series et mobiles une fois ces versions sorties. S'agissant des consoles dernière génération de Sony et Microsoft, rappelons donc qu'elles arriveront enfin ce 19 août 2025.

