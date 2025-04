En attendant sa sortie sur consoles ou des mises à jour d'équilibrage attendues par la communauté, Delta Force Hawk Ops profite du 1er avril pour maintenir l'intérêt de ses joueurs avec plusieurs événements thématiques. Pour ajouter à l'humour de l'événement, la Team Jade s'est fendu d'un petit numéro selon lequel un certain Saeed aurait piraté leurs systèmes pour semer le chaos au sein du G.T.I. Voyons voir l'ampleur des dégâts et les réjouissances que cela implique.

Delta Force fait des folies et des cadeaux pour fêter le 1er avril

Au fil du mois d'avril, Delta Force va se fendre de différents événements communautaires avec Saeed aux commandes et leurs lots de récompenses exclusives à la clé. Voici toutes les réjouissances pour l'instant annoncées, et ce qu'ils permettent de débloquer, traduites de l'anglais sur le site officiel du jeu par nos soins.

Détails : « Eh oui, moi, Saeed, je rejoins temporairement G.T.I. pour cet événement ! Choqué ? Haha ! J’ai hâte de me battre à vos côtés… ou peut-être pas. N’oubliez pas, je suis assez puissant, alors évitez de vous faire prendre "accidentellement" entre deux feux »

Récompenses : Participez à l'évènement sur Delta Force pour gagner la carte de visite « Agent double » et l’avatar « Tu t'es fait avoir ».

© Team Jade

L’arsenal de Saeed

Date : 1/4 - 17/4

Détails : « Échangez ces décorations murales en bois de cerf qu'on trouve partout contre de l’équipement vraiment rare ! »

Récompenses : Sac à dos d’escalade lourd, Plastron tactique Hurricane, Casque de fer Mask-1, Gilet d’élite.

Mode Couteau sur Delta Force

Date : 1/4

Détails : « Vous vous croyez costaud, hein ? Prouvez-le ! Le mode Couteau est désormais disponible sur toutes les cartes de Warfare et d’Opérations. Les armes à feu et les compétences sont interdites. Fiez-vous uniquement à vos prouesses au corps à corps. Vivez le frisson du combat rapproché ! Vous pourriez même apprécier le goût de l'acier, haha ! »

Récompenses : Participez pour gagner la carte de visite « Sang dans la poussière » et l'avatar « Danse avec les lames » pour votre compte Delta Force.

Des lance-roquettes fous

Date : 28/03 - 03/04

Détails : « Ouvrez l’œil ! Des types armés de lance-roquettes spéciaux apparaîtront sur la carte. Éliminez-les pour récupérer le butin exclusif du 1er avril »

Récompenses : Casque porte-bonheur niv. 6 (1 Durabilité), Sculpture sur bois africain (qualité Ultime/Rouge). De plus, vous pouvez obtenir des bons d’armement et l’autocollant Gros œil (Tag rare) pour votre compte Delta Force.

Maintenez le Black Hawk en vol

Date : 01/04

Détails : « Les hélicoptères UH-60 Black Hawk de Black Hawk Down débarquent sur le champ de bataille ! Opérateurs, volez prudemment ! Ne vous ridiculisez pas comme ces novices. Maîtrisez le Black Hawk et vous pourriez bien dominer les cieux ! »

Récompenses : Participez pour gagner la carte de visite « Volez prudemment » et l’avatar « Ne vous écrasez pas et ne brûlez pas ».

© Team Jade

Événement communautaire sur Delta Force

Date : 1er avril - 7 avril

Détails : « C'est un secret ! Suivez nos réseaux sociaux officiels dès aujourd'hui pour plus d'informations sur la participation et les récompenses »

Récompenses : C'est un secret !

Chaleur de l'Afrique/Missile guidé

Date : 1er avril

Détails : « Connectez-vous pendant l'événement sur Delta Force pour obtenir une puissance de feu impressionnante ! »

Récompenses : Chaleur de l'Afrique x10 (Opérations) et Utilisation de missiles guidés x10 (Warfare).

© Team Jade

Récompenses de connexion

Date : 28 mars - 3 avril

Détails : « Quoi de neuf ? Connectez-vous sur Delta Force et récupérez vos objets gratuits ! »

Récompenses : Apparence du véhicule : VTT - Cold Steel, Tag : Hunk Hand Heart.

© Team Jade

« Tiens, tiens, on dirait que vous êtes tombés dans mon piège, bande de petits rats ! Haha ! J'ai hâte de voir ce que vous allez faire. Amusez-vous !

À bientôt,

Saeed »

Source : Site officiel de Delta Force