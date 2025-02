Comme nous l’expliquions dans notre preview de Delta Force, le jeu fait son grand retour avec une nouvelle campagne inspirée du film La Chute du Faucon Noir. Le titre, jusqu’ici entièrement multijoueur, s’agrémente enfin d’un mode solo après des mois d’attente. Et ce n’est pas tout, d’autres surprises vous attendent !

Une belle surprise pour Delta Force

Le FPS Delta Force frappe fort, un mode solo inspiré de La Chute du Faucon Noir est en préparation et sa sortie est imminente. La bonne surprise c'est que ce mode histoire, entièrement gratuit, proposera sept chapitres riches en action et en combats tactiques.

Le jeu, développé par Team Jade, modernise la célèbre série Delta Force, autrefois portée par NovaLogic. Cette campagne s’inspire directement du jeu Black Hawk Down sorti en 2003, lui-même basé sur le film de Ridley Scott et les événements de Mogadiscio en 1993.

L’objectif ? Plonger les joueurs dans une mission de sauvetage sous haute tension. Combat urbain, embuscades et tactique seront au cœur de l’expérience. Les joueurs devront se frayer un chemin à travers des zones hostiles et protéger leur escouade. La toute nouvelle bande-annonce ci-dessous donne un bon aperçu de l’ambiance du jeu. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ça promet du lourd !

Du solo mais pas que

Même si la campagne de Delta Force est jouable en solo, Team Jade recommande fortement le mode coopération à quatre joueurs. Chacun pourra choisir une classe et un équipement spécifiques avant de se lancer dans l’action. L’histoire suit un scénario bien connu : un hélicoptère allié est abattu, et l’escouade doit tout faire pour secourir les survivants. Attendez-vous à des combats intenses, des assauts ennemis imprévisibles et des décisions stratégiques à prendre en équipe. Bonne nouvelle : la campagne sera disponible gratuitement dès le 21 février à 19h.

Source : Team Jade